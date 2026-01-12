Extraarbete hos våra kunder - Helsingborg med omnejd
Extrajobb inom lager & produktion - Helsingborg med omnejd
Vill du arbeta extra några dagar i veckan vid sidan av studier eller annan sysselsättning på minst 50 %? Vi söker dig som vill hoppa in vid behov och arbeta hos vår kund inom lager och produktion. Du blir timanställd vid behov och arbetar hos vår kund.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Packning av matkassar i linjeproduktion
Pick by LightKvalifikationer
Huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Svenska eller engelska i tal
B-körkort och tillgång till bil
Tillgänglig minst 2-3 vardagar/vecka
Flexibel, arbetsvillig och pålitlig
Viktigt att känna till
Detta är en dag-till-dag-bemanning. Du blir oftast bokad dagen innan - eller samma dag - som arbetet ska utföras. Därför behöver du vara flexibel och kunna arbeta både vardagar och även vissa lördagar.Övrig information
Arbetstider: Dagtid, ca 06.00-15.00 eller 09.00-18.00 (kan variera)
Lön: Enligt kollektivavtal
Plats: Helsingborg med omnejd (t.ex. Bjuv)
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
