Extraarbete hos våra kunder - Helsingborg med omnejd

Today Consulting Syd AB / Lagerjobb / Bjuv
2026-01-12


Extrajobb inom lager & produktion - Helsingborg med omnejd
Vill du arbeta extra några dagar i veckan vid sidan av studier eller annan sysselsättning på minst 50 %? Vi söker dig som vill hoppa in vid behov och arbeta hos vår kund inom lager och produktion. Du blir timanställd vid behov och arbetar hos vår kund.

Dina arbetsuppgifter
Packning av matkassar i linjeproduktion

Pick by Light

Kvalifikationer
Huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %

Svenska eller engelska i tal

B-körkort och tillgång till bil

Tillgänglig minst 2-3 vardagar/vecka

Flexibel, arbetsvillig och pålitlig

Viktigt att känna till
Detta är en dag-till-dag-bemanning. Du blir oftast bokad dagen innan - eller samma dag - som arbetet ska utföras. Därför behöver du vara flexibel och kunna arbeta både vardagar och även vissa lördagar.

Övrig information
Arbetstider: Dagtid, ca 06.00-15.00 eller 09.00-18.00 (kan variera)

Lön: Enligt kollektivavtal

Plats: Helsingborg med omnejd (t.ex. Bjuv)

Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Arbetsplats
Today Consulting

