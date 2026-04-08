Extraarbete hos våra kunder - Helsingborg med omnejd

2026-04-08
Extrajobb inom lager & produktion - Helsingborg med omnejdOm tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta extra några dagar i veckan vid sidan av studier eller annan sysselsättning. Du blir timanställd vid behov och arbetar hos vår kund inom lager och produktion i Helsingborg med omnejd.
Arbetet passar dig som är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Packning av matkassar i linjeproduktion
Pick by LightKvalifikationer
Obligatoriskt -Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % / 20 timmar per vecka (t.ex. studier, deltidsarbete eller eget företag - arbetssökande räknas inte)
Svenska eller engelska i tal
B-körkort och tillgång till bil
Tillgänglig minst 2-3 vardagar per vecka
Flexibel, arbetsvillig och pålitlig
Viktigt att känna till
Detta är en dag-till-dag-bemanning. Du blir oftast bokad dagen innan - eller samma dag - som arbetet ska utföras. Därför behöver du vara flexibel och kunna arbeta både vardagar och även vissa lördagar.Övrig information
Arbetstider: Dagtid, ca 06.00-15.00 eller 09.00-18.00 (kan variera)
Lön: Enligt kollektivavtal
Plats: Helsingborg med omnejd (t.ex. Bjuv)
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Today Consulting Syd AB
(org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Hävertgatan 29 (visa karta
)
254 42 HELSINGBORG Arbetsplats
