Extra servis Täljstenskrogen Åre
Karolinen Hotell AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
Är du i Åre i vinter & vill jobba extra jul/nyår/sportlov/påsk & helger
Erfarenhet krävs för att söka jobbet
Vi söker extra personal till vår servis på Täljstensrogen, Karolinen Hotell. Vi ser att du ett brinnande intresse för mat och service. Ditt uppdrag är att leverera bästa upplevelsen till våra gäster.
Anställningen är timanställning vid behov under vintersäsongen 25/26 som startar vid jul Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: thomas@karolinen.se Arbetsgivare Karolinen Hotell AB
(org.nr 556614-7210)
Hotell Karolinen (visa karta
)
830 13 ÅRE Arbetsplats
Hotell Karolinen täljstenskrogen-Åre Jobbnummer
9523028