Extra servis Täljstenskrogen Åre

Karolinen Hotell AB / Servitörsjobb / Åre
2025-09-23


Visa alla servitörsjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karolinen Hotell AB i Åre

Är du i Åre i vinter & vill jobba extra jul/nyår/sportlov/påsk & helger
Erfarenhet krävs för att söka jobbet
Vi söker extra personal till vår servis på Täljstensrogen, Karolinen Hotell. Vi ser att du ett brinnande intresse för mat och service. Ditt uppdrag är att leverera bästa upplevelsen till våra gäster.
Anställningen är timanställning vid behov under vintersäsongen 25/26 som startar vid jul

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: thomas@karolinen.se

Arbetsgivare
Karolinen Hotell AB (org.nr 556614-7210)
Hotell Karolinen (visa karta)
830 13  ÅRE

Arbetsplats
Hotell Karolinen täljstenskrogen-Åre

Jobbnummer
9523028

Prenumerera på jobb från Karolinen Hotell AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karolinen Hotell AB: