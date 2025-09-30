Extra personal leverans/produktions-team
Luwasa Greenstyling AB / Trädgårdsanläggarjobb / Härryda Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Härryda
2025-09-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luwasa Greenstyling AB i Härryda
, Malmö
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Luwasa Greenstyling är ett av Sveriges branschledande växtinredningsföretag med Sverige som marknad. Luwasa Greenstyling har arbetat med växtinredning och växtservice i innemiljöer sedan 1968.
En av våra grundpelare är att alltid ta ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser och vår växtservice över tid. Till vår verksamhet söker vi nu extra personal för arbete med höst/vinterprojekten.
Rollen är en timasnställning.
Övergripande beskrivning för rollen
Arbetsuppgifterna kommer att variera mellan att plantera och leverera växtinredning till kund samt övrigt arbete i växthuset. Under julmånaden så arbetar man med leverans av julgranar, juldekor till kundprojekt.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Som person är du växtintresserad, positiv, glad och framåtlutad. Din natur är att se lösningar istället för problem.
Dett är en fysisk roll med "hands on" arbete där man och man måste vara driftig och kunna ta initiativ samt även klara av att leverera enligt lagd planering.
Vi ser att man arbetat tidigare inom växtbranschen kanske säsongsarbetande trädgårdsmästare tex som vill arbeta med växter även vintertid och kan bidra kunskapsmässigt till företaget med växtkunskap antingen för gröna ute- eller innemiljöer.
OBS! Vid stort sök tryck kommer kanske inte alla ansökningar kunna besvaras. Icke kvalificerade ansökningar kommer ej besvaras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: cecilia.andersson@luwasa.se Arbetsgivare Luwasa Greenstyling AB
(org.nr 556197-8999)
Metodvägen 6 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luwasa Greenstyling AB Kontakt
Henrik Apell henrik.apell@luwasa.se Jobbnummer
9533847