Extra hjälp i hemmet
Parmida Vård&omsorg AB / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2026-07-08
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Vi söker en kvinnlig medarbetare för ett lugnt och personligt uppdrag hos en kvinnlig kund i hemmet. Arbetet passar dig som är omtänksam, lyhörd, mentalt stark, och tycker om att hjälpa andra i vardagen.
Arbetsuppgifterna består främst av att hjälpa kunden med dusch och personlig omvårdnad samt enklare sysslor i hemmet, såsom lättare städning, ordning och praktisk hjälp i vardagen. Arbetstiden är cirka 1 timme per dag samt vissa timmar på helger.
Kunden uppskattar lugn, respekt och ett vänligt bemötande. Därför söker vi dig som är mjuk i ditt sätt, tålmodig och bra på att lyssna. Det är viktigt att du kan skapa trygghet och samtidigt vara flexibel utifrån kundens önskemål och behov.
Tidigare erfarenhet inom vård, omsorg eller personlig assistans är meriterande men inget krav. Undersköterskor är starkt meriterande. Personlig lämplighet är viktigast.
Vi söker dig som:
Är kvinna
Är ansvarstagande och pålitlig
Har ett lugnt och vänligt bemötande
Är lyhörd och respektfull
Kan arbeta självständigt
Arbetstid:
Cirka 1 timme per dag
Helgarbete förekommer
Timanställning
Vid intresse är du välkommen att höra av dig med en kort presentation om dig själv och eventuell erfarenhet.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: rekrytering@ranavard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOLNA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Parmida Vård&omsorg AB
(org.nr 559002-5911)
169 70 SOLNA Jobbnummer
9996104