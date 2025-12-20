Expressarbetare, Medåkare

B3 Personal AB / Lagerjobb / Järfälla
2025-12-20


Visa alla lagerjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B3 Personal AB i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Sundbyberg, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Vill du jobba med transporter där du är delaktig i både leveranser och enklare tekniska montage? Vi söker en ansvarsfull, driven och självständig person som med en positiv attityd vill arbeta med varierande uppgifter och vara en viktig del av vårt team. Tjänsten innebär att följa med på leveranser och hjälpa till vid olika typer av uppdrag, både hos företag och privatpersoner.

Publiceringsdatum
2025-12-20

Dina arbetsuppgifter
Assistera förare vid transporter och leveranser av gods hos kunder

Utföra enklare tekniska montage, exempelvis ihopmontering av möbler, utrustning eller installation av enklare produkter

Hantera och bära gods på ett säkert och ansvarsfullt sätt

Kundkontakt och service vid leveranser

Säkerställa att gods hanteras skadefritt och enligt instruktioner

Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom transport, lager eller montage är meriterande men inget krav

Tekniskt intresse och förmåga att följa instruktioner

God svenska i tal och skrift

B-körkort är meriterande

Egenskaper vi värdesätter
Du tar ansvar och säkerställer att uppgifterna utförs med hög kvalitet

Du har ett professionellt bemötande och trivs med kundkontakt

Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras

Du är lösningsorienterad och kan arbeta självständigt

Du trivs med att jobba i team och stöttar kollegor vid behov

Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tydliga villkor

Stöttande kollegor och ett öppet arbetsklimat

Möjlighet att bredda din erfarenhet inom transport och tekniskt montage

Omväxlande och varierande arbetsuppgifter - ingen dag är den andra lik

Så ansöker du
Skicka in ditt CV och en kort presentation om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar alla sökande och värnar om mångfald - hos oss är alla bakgrunder, erfarenheter och kön lika värdefulla. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6941289-1762778".

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), https://b3personal-demo.teamtailor.com
Veddesta (visa karta)
175 62  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
B3 Personal

Kontakt
Ludvig Zettervall
ludvig@b3p.se
08-996634

Jobbnummer
9658240

Prenumerera på jobb från B3 Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B3 Personal AB: