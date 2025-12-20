Expressarbetare, Medåkare
2025-12-20
Vill du jobba med transporter där du är delaktig i både leveranser och enklare tekniska montage? Vi söker en ansvarsfull, driven och självständig person som med en positiv attityd vill arbeta med varierande uppgifter och vara en viktig del av vårt team. Tjänsten innebär att följa med på leveranser och hjälpa till vid olika typer av uppdrag, både hos företag och privatpersoner.Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Assistera förare vid transporter och leveranser av gods hos kunder
Utföra enklare tekniska montage, exempelvis ihopmontering av möbler, utrustning eller installation av enklare produkter
Hantera och bära gods på ett säkert och ansvarsfullt sätt
Kundkontakt och service vid leveranser
Säkerställa att gods hanteras skadefritt och enligt instruktioner
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom transport, lager eller montage är meriterande men inget krav
Tekniskt intresse och förmåga att följa instruktioner
God svenska i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Egenskaper vi värdesätter
Du tar ansvar och säkerställer att uppgifterna utförs med hög kvalitet
Du har ett professionellt bemötande och trivs med kundkontakt
Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras
Du är lösningsorienterad och kan arbeta självständigt
Du trivs med att jobba i team och stöttar kollegor vid behov
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tydliga villkor
Stöttande kollegor och ett öppet arbetsklimat
Möjlighet att bredda din erfarenhet inom transport och tekniskt montage
Omväxlande och varierande arbetsuppgifter - ingen dag är den andra likSå ansöker du
Skicka in ditt CV och en kort presentation om dig själv. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar alla sökande och värnar om mångfald - hos oss är alla bakgrunder, erfarenheter och kön lika värdefulla. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
