Express Photo kollega sökes!

2025-12-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Landskrona
Säljande medarbetare till Express Photo / Väla Photo - Väla Köpcentrum sökes
Älskar du försäljning och att arbeta aktivt med kunder?
Express Photo / Väla Photo söker nya medarbetare som vill arbeta i en butik där foto och mobiltjänster står i centrum.
Om rollen
Som medarbetare hos oss arbetar du i en foto och mobilinriktad butik med både service, produktion samt mobilavtal. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Fototjänster, produktion samt mobilavtalsförsäljning
Framkallning av bilder (kiosk, digitalt, mobil, USB m.m.)
Erbjuda mobilavtal till kunder från anvisade operatörer
Beställning och produktion av förstoringar, canvas, fotoböcker och andra bildprodukter
ID-/körkortsfoto & porträttfoto i studio
Hjälpa kunder att optimera sina bilder
Butik & kundservice
Bemöta kunder med professionell och personlig service
Sälja mobiltillbehör, ramar, album och bildprodukter
Kassahantering, varupåfyllning och daglig drift
Vem söker vi?
Du som passar hos oss:
Har stort intresse för Mobiltelefoni, foto, bildredigering och visuellt arbete
Vet hur en mobiltelefon fungerar och vilka operatörer som finns på marknaden samt vad dessa står för.
Är serviceinriktad, social och trygg i kundkontakt
Har grundläggande datorvana
Är noggrann och gillar ordning
Klarar perioder med högt tempo
Arbetstid & omfattning
Tjänst: Deltid med möjlighet till heltid
Arbetstid: Varierande schema, vardag/helg enligt Väla öppettider
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Express Photo erbjuder
En kreativ arbetsplats med fokus på foto/bild och mobiloperatörer.
Möjlighet att lära dig allt inom modern bildproduktion
Ett familjärt team som gillar att hjälpa kunder med minnen för livet
Utvecklingsmöjligheter inom foto & den mobila branschen
Skicka CV samt kort beskrivning av dig själv till: ansokan@expressphoto.se
Märk ansökan: "Foto/Mobil - Väla" Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
