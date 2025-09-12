Exportkoordinator till globalt industribolag
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Södertälje, på plats
Omfattning: Heltid. Konsultuppdrag med goda chanser till förlängning
Om rollen
Som Exportkoordinator blir du en central del i ett team som ansvarar för exportkoordinering och fakturering mot flera marknader. Här får du chansen att kombinera struktur och noggrannhet med dagliga kontakter både internt och externt. Rollen innebär bland annat att:
Säkerställa finansiering och frisläppa produkter för leverans
Utfärda nödvändig exportdokumentation
Fakturera produkter mot kund enligt gällande villkor och avtal
Hantera remburser och prisjusteringar
Ta fram fraktkostnader samt stötta i transportupplägg och leveranser
Du kommer dagligen att ha kontakt med interna partners som försäljnings- och finansorganisationen samt externa kontakter såsom distributörer, speditörer, banker, handelskammare och ambassader.
Vad vi erbjuder
Detta är en möjlighet för dig som vill få en bred överblick över en global organisation, bygga upp ett omfattande nätverk och få djupgående kunskap om internationella affärer och leveranser. Du blir en del av ett team som står inför en spännande utvecklingsresa med nya system och ökade krav på digitalisering och processförbättring.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Van att arbeta i team och bygga relationer med såväl interna som externa partners
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap inom order-to-delivery-processer, export eller logistik. Har du dessutom erfarenhet av digitalisering och processutveckling är det ett stort plus. För att lyckas i rollen tror vi att du är lösningsorienterad, strukturerad och har både analytisk förmåga och ett öga för detaljer.
Låter detta som något för dig?
Här får du chansen att arbeta i en internationell miljö där du både utvecklas professionellt och bidrar till att skapa effektiva processer som gör skillnad.
När du blir en av oss
Som konsult hos The Pace erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos The Pace ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning.
The Pace är specialister på rekrytering och konsultuthyrning inom Business Administration och tillsätter bland annat roller som Administrativ Chef, VD- och Ledningsassistent, Executive Assistant, Office Manager, Projektkoordinator, Administratör och Sälj-, Jurist- och Kontorsassistent. Vi kan erbjuda dig som kandidat ett brett nätverk av svenska och internationella företag med behov av duktiga administratörer. The Pace är ett affärsområde inom Wise Professionals och vi finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje.
Om du vill veta mer Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Vi som arbetar med detta uppdrag är kandidatansvarig Emma Rehn (emma.rehn@wise.se
) och Konsultchef Emilie Runnegård (emilie.runnegard@thepace.se
) .
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
