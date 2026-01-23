Export/Shipping Coordinator till Elof Hansson
Studerar du ekonomi, logistik eller liknande och söker ett flexibelt deltidsjobb? Här får du värdefull erfarenhet inom ditt framtida yrkesområde i en internationell miljö. Låter det intressant? Då kan rollen passa dig!
Elof Hansson är ett internationellt handelshus med verksamhet över hela världen. Företaget arbetar med handel av skogs- och industriprodukter och investerar även i samt utvecklar fastighetsprojekt. Verksamheten grundades redan 1897 av den unge handelsmannen Elof Hansson i Hamburg, och har sedan dess utvecklats till en global koncern. Idag har Elof Hansson Group cirka 200 anställda och 16 kontor runt om i världen.
Tjänsten är placerad på koncernens huvudkontor på Första Långgatan i Göteborg. Du kan läsa mer om Elof Hansson på www.elofhansson.com
Om rollen
I rollen som Export/Shipping Coordinator stöttar du Elof Hanssons internationella affärsprocesser. Rollen kan utformas i två olika inriktningar, beroende på din utbildningsbakgrund, erfarenhet och intresse.
Du arbetar med både administrativa och koordinerande uppgifter och har löpande kontakt med många olika parter, både internt och externt. Arbetet sker till stor del i affärssystem och externa plattformar.
Rollen kan innehålla arbetsuppgifter inom följande områden:
Förberedelse och hantering av exportdokument samt utfärdande av certifikat
Planering, bokning och uppföljning av transporter
Kontakt och koordinering med kunder, leverantörer, agenter, dotterbolag, rederier, speditörer och åkerier
Fakturering samt hantering av leverantörsfakturor
Bevakning av inbokade skeppningar och leveranser
Stöd i riskhantering och löpande processförbättringar
Samarbete med interna avdelningar för att säkerställa effektiva och kvalitativa processer
Anställningsform
Detta är ett konsultuppdrag via StudentConsulting, där du jobbar som konsult hos Elof Hansson. Tjänsten är på deltid och omfattar cirka 2 dagar i veckan, med möjlighet till heltidsarbete under sommaren. Arbetstiderna är flexibla och kan i dialog anpassas efter dina studier. Start sker omgående eller enligt överenskommelse.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar ekonomi, logistik eller annan relevant utbildning på högskola eller universitet
Har minst 1 år kvar av dina studier
Vill kombinera studier med ett meriterande deltidsjobb
Kan jobba cirka 2 dagar i veckan samt heltid under sommaren
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till varierande arbetsuppgifter och situationer. Du är noggrann och strukturerad, med ett naturligt fokus på kvalitet och detaljer, samtidigt som du är lösningsorienterad och tar ansvar för att saker blir gjorda. Du samarbetar gärna med andra och trivs med nära dialoger och vågar ta plats, ställa frågor och bidra med idéer på ett naturligt sätt.
Låter det intressant? Sök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
