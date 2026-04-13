Export Control Director
2026-04-13
Vi på Combitech driver utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Är du erfaren inom Exportkontroll och vill driva utvecklingen av vår Exportkontrollfunktion i en snabbväxande affärsdriven organisation?
Du kommer att leda vår centrala Exportkontrollfunktion, en koncernfunktion som inkluderar Combitechs utländska dotterbolag i Finland och Indien, och som ingår i enheten Legal, Compliance & Sustainability. Här arbetar vi med att i linje med bolagets strategi möjliggöra affärer och säkerställa regelefterlevnad i en dynamisk miljö. Vi verkar i en internationell miljö där en del av våra leverantörer och kunder finns utomlands.
Placeringsort för tjänsten är vid något av Combitechs kontor i Sverige.
Om funktionen
Exportkontrollfunktionen på Combitech har följande huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa efterlevnad av tillämpliga regelverk, embargon och sanktioner.
Implementera interna krav utifrån lagkrav, ägarkrav och kundkrav
Samverka med Exportkontrollavdelningen i moderbolaget Saab för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt inom koncernen
Ge stöd i operativa frågor
Utbilda inom området
Rollen
Som chef för Combitechs exportkontrollfunktion är ditt huvudfokus att leda och vidareutveckla exportkontrollarbetet på Combitech. Det innebär att du bland annat:
leder och utvecklar ditt team mot resultat inom ditt ansvarsområde,
utveckla funktionens arbetssätt och processer
bidrar med energi och lösningsfokus som stärker hela Combitech Group
Kommunicerar aktivt med- och nära våra divisioner
Bidrar till att etablera exportkontroll som en självklar del av bolagets license to operate och att stärka förståelsen för området i verksamheten.
Vi söker dig som
Är en erfaren ledare som kan ta personalansvar om behov uppstår. Du har förmåga att arbeta resultatorienterat, både självständigt och tillsammans med andra, i komplexa frågor i krävande nationella och internationella miljöer - ofta under tidspress. Vi ser att du har en välutvecklad diplomatisk förmåga samt strategisk och analytisk kompetens. Du har hög integritet och ett etiskt omdöme, kombinerat med förmåga att fatta välgrundade beslut även i svåra frågor. Stor vikt läggs vid kommunikativ förmåga och personlig lämplighet.
Vidare för att lyckas i rollen ser vi att du har:
akademisk examen inom teknik/ingenjörsområde, juridik eller ekonomi
erfarenhet av ledarskap och arbete inom exportefterlevnad/exportkontroll (export compliance).
goda kunskaper i Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Teams)
förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är om du har:
erfarenhet och förståelse för hur försvarindustrin bedriver affärer, inklusive kunskap om tekniktjänster, produkter och leveranser
god insikt i hur branschen samverkar med myndigheter och institutioner.
har genomgått Exportkontrollföreningens utbildningspaket
goda kunskaper i Affärssystemet IFS.
Då tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning.
Urval sker efter sista ansökningsdagen. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Kontaktperson: Elin Liljeblad Laine - elin.liljebladlaine (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
583 30 LINKÖPING
Saab AB johanna.thoren@combitech.com Jobbnummer
9850080