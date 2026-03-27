Expert till nationell kontrollenhet 2
2026-03-27
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket söker experter till nationell kontrollenhet 2.
Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då kan vi erbjuda ett stimulerande och omväxlande arbete.
Om nationell kontrollenhet 2
Nationell kontrollenhet 2 har till uppgift att upptäcka, förhindra och förebygga alla former av brott mot och missbruk av Migrationsverkets processer eller som i sin tur drabbar de svenska välfärdssystemen. På enheten samordnas Migrationsverkets arbete mot arbetslivskriminalitet, människohandel och felaktiga utbetalningar. Enheten har en omfattande tipshantering samt intern och extern samverkan gällande flera olika typer av missbruk mot våra processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som expert kommer du delta och bidra till enhetens arbete mot välfärdsbrottslighet, människohandel och arbetslivskriminalitet samt förvaltning och vidareutveckling av enhetens interna och externa samverkan och mellan myndighetens olika samverkansuppdrag. I rollen ingår att:
- Bidra till enhetens löpande arbete och verksamhetsutveckling överlag vad gäller t.ex. remisshantering, verksamhetsplanering och genomförande av enhetsöverskridande aktiviteter och uppdrag
- Initiera och driva utvecklingsarbete inom ansvarsområdet, internt och i samverkan med andra myndigheter
- Omhänderta, analysera och sammanställa information inom ansvarsområdet
- Ansvara för beredningar och underlag av aktuella frågor kopplade till ansvarsområdet.
- Säkerställa och tillhandahålla kunskap och utbildningar
- Delta och/eller ansvara för externa samverkansforum och Migrationsverkets externa kontakter inom ansvarsområdet
- Bidra till analysarbete vad gäller t.ex. uppslag, expertis och underlag
- Omhänderta och ansvara för specifika uppdrag inom enhetens ansvarsområdet
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och har förmåga att prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare. Vidare har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är tydlig och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du har integritet och ett gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut och har därmed förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker också dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets - och sekretessmedvetenhet.
- Akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
- Aktuell erfarenhet av myndighetssamverkan eller samverkan med andra offentliga aktörer
- Aktuell erfarenhet av planerings- och uppföljningsarbete
- God kommunikativ förmåga och att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet; Word, Excel och Power Point
- Svenskt medborgarskap
Meriter:
- Aktuell erfarenhet av arbete med analys, metodutveckling och/eller förändringsarbete
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av samordning och implementering av arbetssätt och metoder
- Aktuell erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet, människohandel, organiserad brottslighet eller välfärdsbrott
- God kunskap om migrationsrelaterade frågor
- Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet i närtid
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Kontorsarbetstider
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs mer om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html
Vill du veta mer
Vill du veta mer om tjänsten går det bra att kontakta tillförordnad enhetschef Jesper Starkerud via jesper.starkerud@migrationsverket.se
. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
