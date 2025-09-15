Expert Rom Till Atcc Stockholm
Vill du ha en central roll i att leda i förändring, planera och utveckla den operativa verksamheten? Är du dessutom duktig på att hålla ihop olika uppdrag, koordinera och driva arbetet och individer framåt i rätt riktning? Då kan detta vara något för dig.
Vi söker ersättare till rollen som Expert RoM till ATCC Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som Expert RoM ansvarar du tillsammans med avdelningen för support till den lokala driften på ATCC Stockholm, respektive ATCC Malmö. Du arbetar i en arbetsledande funktion och kommer vara sammanhållande samt stöd i specialisternas arbete med regler och metoder, analys och hantering utvecklingsområden inom driften. Du kommer ingå i Team RoM (Regler och Metoder) där du arbetar 50% som Expert RoM. För att hålla en hög kvalitet som Expert arbetar du resterande tid som operativ flygledare.
Arbetet på RoM präglas av arbetsglädje, ett mycket gott samarbetsklimat kombinerat med hög professionalism och arbete med mycket eget ansvar. Du kommer även ha ett nära samarbete med RoM Malmö i frågor som berör båda centralerna såsom ex militära frågor, uppdrag som berör R/D-områdeshantering samt internationella samarbeten med angränsande FIR.
Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Ansvarar för att aktivt initiera uppdrag som anses nödvändiga för den Operativa Enheten
• Stödjer GC i ledningsarbetet, uppföljning av verksamheten samt i beslut om hur uppdrag ska lösas
• Stödjer GC vid uppdateringar/införande av lokala rutiner
• Ansvarar för att planera och leda RoM-möte
• Ansvara för att genomföra delegerade uppdrag enligt givna direktiv och utifrån fastställda processer/rutiner
• Svarar för rättning och utgivning av Lokal drifthandbok
• Svara för att delegerat uppdrag är kvalitéts-, och ändringshanterat enligt gällande krav innan leverans
• Fatta beslut om hur tilldelade uppdrag ska lösas
• Delegera uppdrag till Specialist
Vem är du?
Vi söker dig som är eller har varit flygledare med operativ behörighet inom ACC ESOS eller APP OS.
Du trivs i en miljö med ständiga förändringar och har förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar. Du känner dig trygg med att fatta snabba beslut och du agerar lugnt och kontrollerat även vid hög arbetsbelastning. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera och fokusera på det som är viktigast för stunden. Du behåller lugnet även när tempot är högt och förväntningarna stora.
Vidare har du lätt för att samarbeta och kommunicera med andra samtidigt som du är självgående och initiativtagande. Du har en naturlig förmåga att se helheten och motiveras av att bidra till både utveckling och effektivitet i verksamheten.
Övrig information
Uppdraget som Expert RoM är på 50% där ett kategoritillägg nivå 2 utgår. Stationeringsort är Stockholm-Arlanda med tillträde efter överenskommelse.
Personalansvarig chef är GC Regler och Metoder.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
Varmt välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev senast den 30 september!
