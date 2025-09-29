Expert inom skydd av anläggningar
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du genuint intresserad av att bidra till skyddet av samhällsviktiga anläggningar för Sveriges försvar och totalförsvar? Vill du vara med och bedriva och utveckla forskning, undersökningar och analys av vapenhot mot anläggningar?
Hos oss kommer du att få möjlighet att använda din expertkunskap för att bidra till forskning som tar avstamp i verkliga och aktuella behov. Du kommer att jobba i utvecklingens framkant på en arbetsplats där inget uppdrag är det andra likt!
Om tjänsten
I din nya roll som en av Sveriges blivande experter inom skydd av anläggningar kommer du att arbeta med teoretisk och tillämpad analys och forskning kring civila och militära försvarsanläggningar ovan och under jord samt samhällskritisk infrastruktur. Tjänsten kommer att anpassas utifrån din teoretiska kunskapsnivå och tidigare arbetslivserfarenhet. Syftet med detta är ta tillvara och bygga vidare på samt utveckla den expertkunskap inom området som vi ser att du har med dig till oss.
Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma:
Analys och bedömning av risker och verkan vid väpnat angrepp mot infrastruktur
Beräkning och värdering av byggnader och anläggningars hållfasthet och motståndskraft vid påverkan av explosioner eller vapen
Utveckling av metoder för analys och beräkningar av riskområden vid avsiktliga samt oavsiktliga explosioner
Experimentell verksamhet på och utanför Grindsjön
Expertstöd till våra uppdragsgivare rörande ovanstående
Framtagande av rapporter och vetenskapliga publikationer
Projektledning
Om enheten
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Du kommer att ingå i enheten Anläggningsskydd och material som tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Enheten består idag av en unik kombination av analytiker, experimentalister och disputerade forskare som gör att vi har förmågan att kombinera teoretisk och tillämpad forskning för framtiden men även kan svara på våra uppdragsgivares frågor här och nu! Läs gärna mer om vad vi gör: Vapen, skydd och säkerhet
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker är och har:
Yrkeserfaren civilingenjör alternativt mycket yrkeserfaren högskoleingenjör inom bygg- och anläggningsteknik, geoteknik, väg och vatten, mekanik, materialvetenskap, fysik, hållfasthet, eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt, alternativt
Doktor- eller licentiatexamen eller blivande doktor inom ovanstående områden
Körkort B
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift på avancerad nivå. Arbetsspråket är svenska.
Som person hoppas vi att du har du lätt för att jobba såväl självständigt som i grupp och har god samarbetsförmåga. Vi vill även att du har ett kreativt sätt att arbeta på, tar egna initiativ och drivs av att utvecklas inom dina kunskapsområden tillsammans med andra! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet eller kunskaper om dynamiskt belastade material och explosiva förlopp.
Erfarenhet av FEM-programvaror såsom LS-DYNA, ANSYS, ABAQUS eller motsvarande.
Kunskaper inom material och eller hållfasthetslära på högre nivå.
Har en doktors- eller licentiatexamen inom ett område som är relevant för tjänsten.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 12 okt!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Magnus Isberg. Fackliga företrädare är Matilda Ågren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
