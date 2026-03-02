Expert inom fenolanalys (äppelmust)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en expert som kan stödja ett regionalt foodtech-initiativ med laboratoriebaserad analys av total fenol i äppelmust (Total phenolics/total phenolic content - screeningnivå). Uppdraget genomförs på uppdrag av en aktör inom Foodtech Innovation Network och syftar till att bidra med relevant analysunderlag i en miljö som stöttar små och medelstora foodtech-företag.
ArbetsuppgifterAnalysera innehållet av total fenol i äppelmust (total phenolic content).
Genomföra och leverera en direktanalys av provet/proverna.
KravExperterfarenhet av ackrediterad metod för analys av total fenol.Så ansöker du
