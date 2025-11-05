Expert inom Elkraftsystem
2025-11-05
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Expert inom Elkraftsystem för ett uppdrag med fokus på koordinering och utveckling inom spänningsområdet (växelspänning). Rollen innebär att vara sammanhållande för leveransen inom området, säkerställa teknisk kvalitet samt driva arbetet med strategier, krav och uppföljning av spänningsrelaterade frågor i kraftsystemet.
Uppdraget omfattar samarbete med både interna och externa parter för att säkerställa att krav på anslutande aktörer definieras, implementeras och följs upp i enlighet med gällande standarder och systemansvar.
Om rollen
Som områdesansvarig kommer du att leda och samordna tvärfunktionella arbeten inom spänningsområdet. Du driver förbättringsarbete, utvecklar tekniska lösningar och deltar i såväl nationella som internationella samarbeten inom kraftsystem och elnätsfrågor.
En viktig del av uppdraget är att koordinera arbete med nya avtal mellan systemoperatörer och distributionsnätbolag gällande spänning och reaktiv effekt, samt säkerställa att långsiktiga strategier och mål inom teknikområdet hålls aktuella.
Rollen kräver både teknisk spetskompetens och god förmåga att leda, kommunicera och skapa struktur i komplexa sammanhang.
Ansvarsområden
Samordna och driva arbetet inom spänningsområdet.
Leda tvärfunktionella team och vara föredragande i styr- och ledningsgrupper.
Säkerställa att strategier, mål och aktiviteter inom området följs upp och utvecklas.
Ansvara för framtagning och uppföljning av avtal med anslutande aktörer.
Utveckla och driva samarbeten med externa och interna parter inom elkraftområdet.
Delta i nordiska och europeiska expertgrupper samt relevanta projekt och initiativ.
Initiera och följa upp nyckeltal samt vidta åtgärder vid avvikelser.
Kvalifikationer - Skallkrav
Civilingenjörsexamen inom elkraft eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Minst 2 års erfarenhet i ledande eller koordinerande roll (exempelvis projektledare) under de senaste 5 åren.
Minst 5 års erfarenhet av systemrelaterade frågor inom elnät, kraftproduktion, överföring eller distribution.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med spänningsområdet och reaktiv effekt, inklusive spänningsstabilitet i olika tidsperspektiv.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet inom system- eller nätplanering, alternativt drift av region- eller transmissionsnät.
Erfarenhet av att leda eller koordinera komplext tekniskt arbete.
Erfarenhet av förbättrings- eller utvecklingsarbete inom ett teknikområde. Publiceringsdatum2025-11-05Övrig information
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg (resor till Stockholm ca 2 gånger/månad vid placering i Göteborg).
Distansarbete: Möjligt upp till 50 %.
Säkerhetsprövning: Krävs för uppdraget.
Resor: Kan förekomma både inom och utanför Sverige.
Start: 15 december 2025
Slut: 15 januari 2027
Urval och intervjuer sker löpande, och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag med fokus på kvalitet, engagemang och långsiktiga samarbeten. Vi arbetar nära våra kunder och konsulter för att skapa rätt matchning och ett hållbart partnerskap över tid. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk, spännande uppdrag och personlig support genom hela processen.
Vi tror på öppenhet, professionalism och att goda relationer bygger framgång.
