Experienced Machine Setters
AB Euroform / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tranås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tranås
2026-02-04
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Euroform i Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Are you a skilled setter who with a sharp eye for precision, quality, and machine efficiency? We're looking for experienced machine setters to join our team and take part in delivering high-quality components to our customers.
Don't miss out on this opportunity!
What you'll do
Set up and optimize injection moulding machines for production
Ensure smooth changeovers and efficient startup procedures
Perform basic troubleshooting and adjustments during production
Collaborate closely with production, maintenance, and quality teams
Contribute to continuous improvement and technical development
What you bring
Proven experience as a machine setter in injection moulding or similar production
Good understanding of technical drawings, tolerances, and process parameters
A proactive mindset and ability to work both independently and in a team
Strong sense of quality and safety
Flexibility to work shifts, if required
Our offer
We offer you the opportunity to join a stable and growing company equipped with modern technology and a clear focus on the future. You'll work alongside skilled colleagues in a supportive environment where knowledge is shared and ideas are valued. We believe in investing in our people, so you'll have access to training and technical development to grow in your role.
Let's connect!
We'd love to have a conversation with you and tell you more about the role and Euroform Group. Don't hesitate to reach out to us. Don't hesitate to submit your application, selection will take place continuously.
Join us and be part of shaping tomorrow's solutions - one mould at a time.
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308) Arbetsplats
Operations, Production Kontakt
Vlatko Kostovski +46738203104 Jobbnummer
9723987