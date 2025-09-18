Expeditionsföreståndare
2025-09-18
Blekinge flygflottilj söker en expeditionsföreståndare till flottiljstaben
Flottiljstaben är flottiljchefens stöd för att leda och följa upp verksamheten, utarbeta beslutsunderlag och även stödja övriga chefer inom förbandet.
Vi söker dig med god initiativförmåga som vill vara med och utveckla vår avdelning inför framtiden med din kunskap och personlighet. I din roll ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten vid Ronneby garnisons expedition.
I rollen ingår att stödja hela garnisonen i myndighetsutövning, vilket innefattar en kontinuerlig dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar, oavsett format och sekretessgrad, längs hela beredskapsstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, utveckla och följa upp verksamheten inom sektionen för registratur och arkiv
• Motivera och engagera dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras
• Vara en del utav teamet i det dagliga arbetet inom registratur
• Vid behov stödja arkivsektionen
• Bemanna expeditionen där du ger stöd och service till Ronneby garnisons handläggare i dokumenthanteringsfrågor
• Hantera förfrågningar från allmänheten
• Arbete med stabs- och expeditionstjänst inom flottiljstaben, vilket inkluderar
handläggning av skrivelser i VIDAR (Försvarsmaktens arkivering- och registreringssystem)
• Ge ett övergripande stöd till förbandets enheter avseende dokument- och skrivelsehantering
• Delta i de projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom avdelningen

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg
• Arbetet förutsätter att du har mycket god datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
• Körkort B (manuell växellåda)
Meriterande
• Utbildning med inriktning administration, registratur eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Kunskap om, och erfarenhet ifrån, offentlig förvaltning
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO/SAP, VIDAR, ISUS, SHAREPOINT
• Yrkeserfarenhet som registrator eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Utbildning inom Försvarsmaktens kryptosystem
• Erfarenhet av att leda och fördela arbete inom stabsliknande miljö
• Erfarenhet av att arbetat med dokumenthantering i VIDAR

Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av att du är noggrann, strukturerad, serviceinriktad och har en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor. Du utmanas av förändringar och har inga problem med att planera om dina arbetsuppgifter på grund av uppkomna situationer.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmkaten tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Ronneby
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Stabsgruppchef Magnus Leander, tel. 010-82 71007 eller Stabschef Martin Lindholm Gallenmüller, tel. 010-82 71004.
Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O 070-949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S 070-857 40 06 , Jan-Anders Nilsson, SEKO 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO 070-661 84 37.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-05.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad
för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
