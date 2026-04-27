Expeditionschef till Finansdepartementet
Regeringskansliet / Politikjobb / Stockholm Visa alla politikjobb i Stockholm
2026-04-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Är du en skicklig och lösningsinriktad jurist med bakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor? Har du erfarenhet av att som chef leda och utveckla en verksamhet? Har du dessutom erfarenhet av arbete i Regeringskansliet? Då kan vi erbjuda ett spännande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till Finansdepartementet och biträda regeringen att förverkliga sin politik.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som expeditionschef kommer du att vara chef för rätts- och stabsavdelningen på Finansdepartementet. Du kommer att ha såväl expeditionschefs som rättschefs uppgifter för frågor inom budgetavdelningen, avdelningen för bolag med statligt ägande, internationella och ekonomiska avdelningen, avdelningen för offentlig förvaltning samt rätts- och stabsavdelningen. Expeditionschefen biträder tillsammans med övriga avdelningschefer och den administrativa chefen statsråden och statssekreterarna med ledning, styrning och samordning av verksamheten i departementet. I ditt uppdrag ligger också att tillsammans med övriga avdelningschefer leda departementets dagliga arbete samt säkerställa och utveckla rutiner för beredning och andra processer i departementet. Expeditionschefen leder departementets avdelningschefsgrupp samt ingår i departementets ledningsgrupp och Regeringskansliets nätverk för expeditionschefer. Du kommer att vara ett viktigt stöd för nämnda avdelningar i att hitta lösningar som möjliggör genomförande av politiska reformer. Du säkerställer lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av avdelningarnas lagstiftningsärenden och andra ärenden. I uppdraget ingår slutlig granskning av avdelningarnas lagrådsremisser, propositioner och förslag till lagar och andra författningar samt granskar slutligt koncepten till regeringens beslut. Du vakar också över styrningen av de myndigheter som hör till avdelningarna. Du har tillsammans med chefen för skatte- och tullavdelningen och rättschefen för finansmarknadsavdelningen det övergripande ansvaret för att verksamheten inom departementet håller en god kvalitet. Som avdelningschef erbjuder vi dig att axla de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet omfattar genom att du får möjlighet att leda medarbetare, agera verksamhetsföreträdare och verka som arbetsgivarföreträdare.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-organisation/.
Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor och har chefs- och ledarerfarenhet. Du har gedigen erfarenhet av lagstiftning samt erfarenhet av myndighetsstyrning och den statliga budgetprocessen. Du har även erfarenhet av att arbeta som huvudman i Regeringskansliet och är van vid att företräda verksamhet. Vidare har du mycket god kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser, du har mycket god kunskap om den svenska lagstiftningsprocessen och god kunskap om EU:s lagstiftningsprocess. Dina språkkunskaper i svenska och engelska är mycket goda.
Det är meriterande om du har erfarenhet av säkerhets- och krishanteringsfrågor, erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete och erfarenhet av att arbeta som enhetschef i Regeringskansliet. Det är även meriterande med kunskap om något av de för befattningen aktuella ansvarsområdena inom departementet.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som expeditionschef behöver du ha förmåga att uppfylla Regeringskansliets ledarkriterier, helhet, utveckling, resultat, och svara mot högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du har mycket god förmåga att leda, motivera och utveckla kvalificerade medarbetare. Du är en noggrann och analytisk person som kan sätta dig in i och arbeta med komplexa frågeområden och bryta ner problem. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar texter med hög kvalitet. Du har personlig mognad, hög integritet och gott omdöme, du gör korrekta avvägningar och prioriterar, visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut, även när tempot är högt. Du är utvecklingsinriktad och har förmåga att leda och utveckla kvalificerade medarbetare. Du är skicklig på att strukturera, organisera, planera, prioritera, sätta mål och tidsramar. Du är en inlyssnade ledare som arbetar väl med andra, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och samordnar olika intressen på ett lösningsinriktat sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning tills vidare som expeditionschef, med tidsbegränsad placering på fem år i Finansdepartementet. Regeringskansliet beslutar om placering i fortsättningen.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten och vad vi erbjuder, kontakta finansråd Niklas Ekstrand eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson och Miriam Ben Hadj för Saco eller Lotta Nordqvist för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast på den 18 maj, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Jobbnummer
9878648