Eventpersonal till barnevent
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brand Impact Sweden AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
Brand Impact har sedan 1988 varit en ledande partner för varumärken inom detalj- och dagligvaruhandeln. Vår styrka ligger i att framhäva och synliggöra produkter ute i butikerna, både genom smakprov och engagerande samtal med kunderna.
Sökes: Social Eventpersonal till BarneventVi letar efter engagerade personer som älskar att arbeta med barn och som vill bli en del av vårt team som sköter barnevent. Du kommer att vara en del av ett team som bidrar till att skapa oförglömliga och roliga upplevelser för barn och deras föräldrar.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter Genomföra roliga och engagerande aktiviteter för barn på olika event.
Komma på kreativa idéer för att förbättra upplevelsen för barnen.
Serva och interagera med både barn och föräldrar på ett vänligt och profesionellt sätt.
Samarbeta med andra medarbetare för att säkerställa ett sömlöst eventupplägg.
Vem är du? Du har fyllt 18 år.
Du kommunicerar flytande på svenska.
Du har en positiv och energisk attityd.
Du älskar att arbeta med barn och har ett kreativt sinne.
Du har god organisationsförmåga och har lätt för att samarbeta.
Kan jobba helger då barneventen ofta är schemalagda på lördagar.
Varför arbeta med oss?
Hos Brand Impact får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där vi sätter stor vikt vid din personlighet och din inställning. Vi erbjuder en marknadsmässig lön, support från våra erfarna coacher, och möjlighet till personlig utveckling inom framför allt service, marknadsföring & event.
Utöver lön erbjuder vi även ersättning för eventuella resor med egen bil.
Intresserad?Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan idag och bli en del av Brand Impact-teamet.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
//Brand Impact Teamet Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), http://www.brandimpact.se/ Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9459164