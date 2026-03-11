Eterni rekryterar CNC-operatör svarv

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö
2026-03-11


Vill du arbeta med avancerad CNC-teknik i en modern miljö? Intentius erbjuder frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en välutrustad maskinpark.

CNC-operatör SVARV till Intentius i Växjö

Vill du arbeta i ett teknikdrivet företag med modern maskinpark, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Vi söker nu en noggrann och engagerad CNC-operatör som vill bli en del av vårt skickliga produktionsteam på Intentius IndustriKomponenter AB.

Om rollen

Som CNC-operatör hos oss arbetar du med svarv och fleroperationsmaskiner i en varierad och ansvarsfull roll. Du är med i hela processen - från att läsa in arbetsorder och säkerställa att rätt material och inställningar används, till att mäta, kontrollera och färdigställa detaljer enligt kundkrav.
Vi har maskiner med FANUC och Mazatrol styrsystem, vi utgår därför ifrån att Du har erfarenhet av självständigt arbete med programmering i något av dessa system.
Vi kör mestadels korta- till medellånga serier med hög precision.

Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Läsa och tolka arbetsorder, instruktioner och ritningar innan start

Mäta och kontrollera detaljer enligt gällande instruktioner

Märka, identifiera och placera färdigt gods på anvisad plats

Göra omstarter av maskiner och robotar samt åtgärda driftsstörningar

Stoppa produktion som inte uppfyller kvalitetskraven

Göra löpande inköp av verktyg och delar till egenproducerade verktyg

I samråd med planerare välja eller byta verktygsleverantörer

Konstruera verktyg, fixturer och produktionshjälpmedel vid behov

Hantera skrot, spill och avvikande gods enligt rutiner

Vem vi söker

Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och är mån om att leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Du har:

Minst 5 års erfarenhet av arbete som CNC-operatör inom svarvning

God kunskap om skärande verktyg och fixturering

Erfarenhet av Fanuc och/eller Mazatrol styrsystem

Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik

Grundläggande kunskaper inom kvalitet- och miljökrav

Svenska i tal och skrift

Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor

Vi erbjuder

En modern och välutrustad arbetsmiljö

Korta beslutsvägar och en företagskultur med frihet under ansvar

Möjlighet att arbeta nära både produktion och utveckling

Ett stabilt företag med hög teknisk nivå- och långsiktighet

Vi har kollektivavtal med IF Metall



Publiceringsdatum
2026-03-11

Om tjänsten
Tjänsten som CNC-operatör hos Intentius är en direktrekrytering där du blir anställd av Intentius IndustriKomponenter AB.
I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisas till Marcus Royson som nås via marcus.royson@eterni.se.


Övrig information
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.
Sök tjänsten via www.eterni.se.

Vi tillämpar löpande urval - så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Välkommen till Intentius - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31  VÄXJÖ

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Marcus Royson
marcus.royson@eterni.se

Jobbnummer
9790525

