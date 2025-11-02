Erfarna städare sökes omgående

Kloageton AB / Städarjobb / Uppsala
2025-11-02


Visa alla städarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kloageton AB i Uppsala

Erfarna städare sökes omgående
Vi söker två erfarna städare med gedigen erfarenhet av städning, särskilt hemstädning och flyttstädning. Du som söker ska kunna arbeta självständigt, vara noggrann, ansvarstagande och alltid redo att hjälpa till vid behov.
Du ska även inneha giltigt B-körkort, då körning till och från olika arbetsplatser kan förekomma.
Tjänsten är timanställning och passar dig som bor i eller i närheten av Uppsala kommun. Vi erbjuder ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas inom städbranschen. Vi söker dig med flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Vi värdesätter hög kvalitet, punktlighet och en positiv attityd.
Start omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: info@kloageton-ab.com

Arbetsgivare
Kloageton AB (org.nr 559036-3924), https://www.kloageton-ab.com/sv
Bangårdsgatan 13 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584467

Prenumerera på jobb från Kloageton AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kloageton AB: