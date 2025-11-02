Erfarna städare sökes omgående
Vi söker två erfarna städare med gedigen erfarenhet av städning, särskilt hemstädning och flyttstädning. Du som söker ska kunna arbeta självständigt, vara noggrann, ansvarstagande och alltid redo att hjälpa till vid behov.
Du ska även inneha giltigt B-körkort, då körning till och från olika arbetsplatser kan förekomma.
Tjänsten är timanställning och passar dig som bor i eller i närheten av Uppsala kommun. Vi erbjuder ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas inom städbranschen. Vi söker dig med flytande svenska och goda kunskaper i engelska.
Vi värdesätter hög kvalitet, punktlighet och en positiv attityd.
Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: info@kloageton-ab.com Arbetsgivare Kloageton AB
(org.nr 559036-3924), https://www.kloageton-ab.com/sv
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
