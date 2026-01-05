Erfarna maskinoperatörer, se hit
Vi letar efter dig som har erfarenhet utav arbetsuppgifter inom metallbearbetning genom körning av maskin där verksamheten bestått av svarar och pressar. Vi ser att du har erfarenhet av att sköta underhåll, påfyllnad samt felsökning av maskiner samt även att du har erfarenhet utav olika typer utav maskiner då arbetsuppgifterna kan vara varierande. Bakgrund
Vi söker dig som har maskinkännedom, du är en självständig person som är redo att ta ansvar. Du har ett stort intresse för teknik och maskiner samt en bra inställning till ditt arbete. Arbetet kan komma att vara tungt, därav ser vi gärna att du är goda fysiska förutsättningar.
Viktigt att kunna arbeta olika skift.
Samt att du besitter ett truckkort.
Meriterande- Tidigare arbetat inom tung tillverkningsindustri
• Hydraulik erfarenhet
• TraverskortOm företaget
Aktören är ledande i sin bransch.
