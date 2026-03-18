Erfarna markarbetare
FPP Flexibel Personalpartner AB / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping
2026-03-18
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna medarbetare för arbete med utemiljö i varierande uppdrag. Du trivs med praktiskt arbete utomhus och att arbeta i olika miljöer. Vi ser gärna att du har minst en säsongs erfarenhet eller mer inom liknande arbete. Vi värdesätter mångfald och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som medarbetare inom utemiljö kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter hos olika kunder. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Skötsel av grönytor
• Enklare trädgårds- och markarbete
• Renhållning av utemiljöer
• Säsongsarbete såsom lövkrattning och ogräsrensning.
Arbetet sker främst utomhus och kan vara fysiskt krävande.
Kvalifikationer
• Du är ansvarstagande och har en positiv inställning
• Du trivs med att arbeta utomhus i alla väder
• Du kan arbeta både självständigt och i team
• Tidigare erfarenhet är ett krav.
• Arbete på väg
Vi erbjuder
• Varierande uppdrag inom utemiljö
• Möjlighet till heltid, deltid eller arbete vid behov
• Trygga anställningsvillkor enligt gällande regler
• En professionell och inkluderande arbetsmiljö
Anställningsform:
Heltid, deltid eller vid behov enligt överenskommelse.
Arbetsort:
Varierande arbetsplatser inom regionen.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan omgående då tillsättning sker inom 2 veckor.
Om Flexibel PP
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
