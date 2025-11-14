Erfarna CNC operatörer sökes
2025-11-14
Vi söker efter ytterst kompetenta CNC-operatörer både inom SVARV och FRÄS som dessutom kan programmera i Fusion 360, MasterCam, GibbsCam eller liknande. Kan du kör 3 eller 5 axliga Siemens, Haaz eller Mazak är det också meriterande.
Du har minst 3 års erfarenhet och vill ständigt utvecklas samt hanterar svenska språket flytande.
