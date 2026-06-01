Erfaren traversförare
Vill du arbeta med traverskörning i en industriell miljö där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum? Vi söker dig som är erfaren traversförare och vill bidra med din kompetens i ett engagerat produktionsteam. Tillsammans skapar vi trygga, effektiva och hållbara arbetsflöden.
Om rollen – Erfaren traversförare
Som traversförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av material och komponenter med hjälp av travers och annan lyftutrustning. Du arbetar nära kollegor inom produktion och underhåll för att säkerställa flöde, arbetsmiljö och kvalitet i våra processer. Rollen kräver noggrannhet, kommunikationsförmåga och ett starkt säkerhetstänk.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden – Produktion & logistikhantering
Manövrera travers och övrig lyftutrustning på ett säkert och effektivt sätt
Lastning, lossning och intern förflyttning av material enligt givna rutiner
Säkra lyft genom korrekt surrning, riggning och användning av rätt tillbehör
Samarbeta med produktionsteamet för att optimera flöden och minimera stillestånd
Utföra daglig tillsyn av travers och rapportera avvikelser eller behov av underhåll
Följa arbetsmiljöföreskrifter samt bidra aktivt i företagets säkerhetsarbete
Dokumentera lyftaktiviteter och rapportera incidenter eller nära-ögat-händelser
Kvalifikationer och erfarenhet – Traversförare
Giltigt traverskort är ett krav
Erfarenhet av traverskörning i industri eller lager är meriterande
Erfarenhet av riggning och säkra lyft samt kännedom om olika lyftanordningar
God förståelse för säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifter
God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper att följa instruktioner, ritningar och arbetsordrar
Truckkort är meriterande
Fysisk förmåga att utföra arbetsuppgifter som kan innebära tunga momentPubliceringsdatum2026-06-01Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och ansvarsfull
Noggrann och strukturerad i sitt arbete
Flexibel och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och kommunikativ
Initiativtagande med vilja att bidra till arbetsplatsens utveckling
Anställningsform och arbetstider – Industri & produktion
Visstidsanställning med möjlighet till förlängning eller tillsvidare beroende på behov
Heltid; arbetstider kan vara dagtid eller enligt skift (dag/kväll/natt/helg) beroende på avdelning
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal
Placeringsort: Eskilstuna
Ansökan – Erfaren traversförare
Känner du igen dig i beskrivningen och vill arbeta som traversförare i en trygg och utvecklande miljö? Skicka din ansökan med CV och information om relevanta certifikat samt tillgänglighet. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7826185-2027730".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA
