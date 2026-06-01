Erfaren traversförare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Maskinförarjobb / Eskilstuna
2026-06-01


Vill du arbeta med traverskörning i en industriell miljö där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum? Vi söker dig som är erfaren traversförare och vill bidra med din kompetens i ett engagerat produktionsteam. Tillsammans skapar vi trygga, effektiva och hållbara arbetsflöden.
Om rollen – Erfaren traversförare
Som traversförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av material och komponenter med hjälp av travers och annan lyftutrustning. Du arbetar nära kollegor inom produktion och underhåll för att säkerställa flöde, arbetsmiljö och kvalitet i våra processer. Rollen kräver noggrannhet, kommunikationsförmåga och ett starkt säkerhetstänk.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden – Produktion & logistikhantering

Manövrera travers och övrig lyftutrustning på ett säkert och effektivt sätt

Lastning, lossning och intern förflyttning av material enligt givna rutiner

Säkra lyft genom korrekt surrning, riggning och användning av rätt tillbehör

Samarbeta med produktionsteamet för att optimera flöden och minimera stillestånd

Utföra daglig tillsyn av travers och rapportera avvikelser eller behov av underhåll

Följa arbetsmiljöföreskrifter samt bidra aktivt i företagets säkerhetsarbete

Dokumentera lyftaktiviteter och rapportera incidenter eller nära-ögat-händelser

Kvalifikationer och erfarenhet – Traversförare

Giltigt traverskort är ett krav

Erfarenhet av traverskörning i industri eller lager är meriterande

Erfarenhet av riggning och säkra lyft samt kännedom om olika lyftanordningar

God förståelse för säkerhetsrutiner och arbetsmiljöföreskrifter

God kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift

Goda kunskaper att följa instruktioner, ritningar och arbetsordrar

Truckkort är meriterande

Fysisk förmåga att utföra arbetsuppgifter som kan innebära tunga moment

Publiceringsdatum
Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och ansvarsfull

Noggrann och strukturerad i sitt arbete

Flexibel och lösningsorienterad

God samarbetsförmåga och kommunikativ

Initiativtagande med vilja att bidra till arbetsplatsens utveckling

Anställningsform och arbetstider – Industri & produktion

Visstidsanställning med möjlighet till förlängning eller tillsvidare beroende på behov

Heltid; arbetstider kan vara dagtid eller enligt skift (dag/kväll/natt/helg) beroende på avdelning

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal

Placeringsort: Eskilstuna

Ansökan – Erfaren traversförare
Känner du igen dig i beskrivningen och vill arbeta som traversförare i en trygg och utvecklande miljö? Skicka din ansökan med CV och information om relevanta certifikat samt tillgänglighet. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7826185-2027730".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9939026

