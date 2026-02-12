Erfaren trappstädare
2026-02-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
, Värmdö
Vill du bli en viktig del av ett engagerat team som håller våra fastigheter skinande rena och trivsamma?
Futura Service erbjuder professionell trapphusstädning, fönsterputs och trädgårdsskötsel för fastighetsägare och bostadsrättföreningar- och nu söker vi dig som vill växa tillsammans med oss!
Just nu söker vi en erfaren trappstädare med vana av sveppmetoden som vill bidra till att skapa rena och välkomnande miljöer. Har du körkort som är giltigt i Sverige? Då är du precis den vi söker!
Är du nyfiken på att lära dig städyrket men saknar erfarenhet? Ingen fara! Vi värdesätter en positiv inställning och servicekänsla, och erbjuder möjligheten att lära dig allt du behöver för att bli en stjärna inom städning.
Vi ser gärna att du trivs med att göra det rent och fint omkring dig, och att du har goda kunskaper i svenska. Vi talar även spanska, så språkkunskaper är meriterande.
Våra fastigheter ligger runt Stockholm, Lidingö och Solna - perfekt för dig som vill arbeta i ett dynamiskt område med variation och möjligheter.
Är du redo att göra skillnad och skapa rena, trivsamma miljöer? Tveka inte att höra av dig!
Välkommen med din ansökan som du skickar via E-mail.
Vi tar inte emot telefonsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: jobb@futura.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trappstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futura Service AB
(org.nr 556784-3080) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Futura Service AB Jobbnummer
9739974