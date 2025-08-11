Erfaren svetsare sökes
AB Berghems Mekaniska Verkstad / Svetsarjobb / Mark
Vi är inne i ett expansivt skede och söker därför nu en erfaren svetsare med minst 5 års erfarenhet från tillverkande industri.
Vi söker dig som har mycket god erfarenhet som svetsare inom tillverkningsindustrin, och har jobbat inom yrket i minst 5 år. Du är kompetent i ditt hantverk och har god erfarenhet av att arbeta självständigt med manuell svetsning i MIG/MAG. Du förväntas kunna läsa och följa ritningar och därifrån tillverka fram olika typer av produkter så som stativ, sammansatta konstruktioner mm.
Kvalitet och finish är mycket viktigt för dig och du trivs i en roll där du får arbeta med många olika produkter inom olika områden.
Finns kunskaper inom TIG-svetsning är det meriterande, men inget krav.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att både jobba självständigt och samarbeta i team, och är bra på att planera och organisera ditt arbete.
Krav för denna tjänst är att du behärskar svenska i tal och skrift.
Ansökan inkommen senast fredag 29/8 2025.
Ansökan inkommen senast fredag 29/8 2025.

Ansökningar hanteras löpande så maila din ansökan så snart som möjligt till: morgan@berghems-mek.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
E-post: morgan@berghems-mek.se
