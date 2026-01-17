Erfaren Sushikock
Umizu AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-01-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umizu AB i Göteborg
UMIZU på Skanstorget söker nya medarbetare till sushi!
Vi letar efter dig som har erfarenhet av sushi och ev thaiköket (meriterande) , är självgående, strukturerad och brinner för att skapa en grym gästupplevelse. Du gillar att jobba i ett högt tempo, har känsla för detaljer och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Hos oss blir du en del av ett ungt och passionerat team där vi alla hjälps åt och stöttar varandra. Du ska kunna jobba självständigt, vara stresstålig och alltid sätta gästen i fokus och de ge en oförglömlig upplevelse.
Vi söker:
Kock till sushi
Tillsvidare
Heltid
Arbetstider:
Varierande - dagtid, kvällar och helger
Umizu is a restaurant located in the centre of Göteborg!
We would like the person being able to communicate in both English and Swedish, but all applications are welcome. The most important thing for us is that the person is able to deliver a high quality product with a great presentation.
The employment will be on a trial period first (6 months) followed by a permanent contract should everything go smoothly.
Umizu är en restaurang som är mitt i Göteborg!
Vi vill helst att personen kan kommunicera på engelska och svenska, men alla är välkomna att ansöka. Det viktigaste för oss är att personen levererar en hög kvalitativ produkt med en grym presentation.
Anställningen kommer att vara på provanställning (6 månader) följt av tillsvidare om allt går bra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: tebin@umizu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umizu AB
(org.nr 559166-3389)
Övre Husargatan 5 (visa karta
)
411 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Umizu Skanstorget Kontakt
Tébin . tebin@umizu.se Jobbnummer
9690042