Erfaren specialist Digital projekthantering
Har du ett brinnande intresse för digital projekthantering (Datasamordning/BIM/GIS) och vill vara med på resan när vi genomför ett av de största svenska järnvägsprojekten i modern tid?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom digital projekthantering som vill arbeta i en dynamisk miljö där strategiska beslut, komplexa frågeställningar och verklig samhällspåverkan möts. Här får du möjlighet att bidra med din expertis, driva förändring och vara en nyckelperson i ett projekt som kommer att påverka Sverige i generationer framåt.
Initialt kommer du arbeta i Ostlänken. Ostlänken är Trafikverkets största projekt och står nu inför spännande utmaningar när man succesivt går in i produktion. För att klara komplexiteten i dessa entreprenader behöver vi nu stärka upp med de mest erfarna specialister.
Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom digital projekthantering ingår du i beställarens projektorganisation för våra infrastrukturprojekt. Du deltar i och driver dessa frågor tillsammans med projektledning och övriga specialister.
Du arbetar med att säkerställa att rutiner för digital projekthantering efterlevs och hanterar löpande frågor inom området. Du implementerar, följer upp och utbildar i arbetssätt inom området. Utöver stöd till projektorganisationen kan du komma att delta i det strategiska arbetet och bidra till att utveckla arbetssätt och processer inom kompetensområdet.
Övrig information
Bifoga ditt CV till ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
De första intervjuerna sker digitalt via Skype och kommer preliminärt att hållas under vecka 20.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Karolina Stenström, se kontaktuppgifter nedan.Kvalifikationer
Vem är du?
Den här rollen kräver att du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla budskap till mottagare på ett lätt och enkelt sätt. Då du kommer att ha mycket kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du självgående och drivande i din roll samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. För att lyckas i rollen behöver du också ha en väl utvecklad planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Vi ser även att du har god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har universitets eller högskoleutbildning 180hp (120p) med inriktning mot byggteknik eller teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig
har mångårig aktuell erfarenhet av datasamordning i ett eller flera stora infrastrukturprojekt inom järnväg med många ingående teknikområden
har goda kunskaper om Trafikverkets styrande dokument som berör digital projekthantering
har grundläggande kunskap inom CAD
har erfarenhet från ett projekts olika skeden; projektering av bygghandling och produktion
har god förståelse och kan uttrycka sig väl på engelska i både tal och skrift
har god kunskap i svenska i tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du
har kunskap inom GIS och BIM
har kunskap inom automatisering (exempelvis kunskaper inom FME)
har specialistkunskaper i informationshantering inom ProjectWise
har specialistkunskaper i informationshantering inom SharePoint
har erfarenhet att hålla utbildningar
har erfarenhet av att skriva regelverk och kravställning för informationshantering
har erfarenhet av att arbeta med processutveckling, framtagande och implementering av arbetssätt inom digital projekthanteringSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Karolina Stenström 0101232322 Jobbnummer
9821860