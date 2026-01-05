Erfaren scrum master till Finansinspektionen
Finansinspektionen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Är du en erfaren scrum master och sugen på en spännande digitaliseringsresa? Sök det här jobbet på Finansinspektionen (FI) och bidra med din kompetens! Vi är ett engagerat it-team som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn.
Om jobbet
Som scrum master på enheten Verksamhetsutveckling och stödsystem, som är en del av Systemutveckling, ingår du i ett eller flera agila team. Du arbetar tätt tillsammans med produktägare, kravanalytiker och utvecklare för att skapa ett effektivt, högpresterande team med fokus på kvalitet och säker leverans.
Du ansvarar för att facilitera ceremonier som sprintplaneringar och retrospektiv. Dessutom deltar du i arbetet med att vidareutveckla FI:s övergripande agila arbetssätt och leveransmodell. Du presenterar teamets leveranser - antingen genom att stötta produktägaren eller genom att tillgängliggöra KPI:er för olika intressenter.
Du har stort fokus på att skapa ett bra och tryggt samarbetsklimat, bidrar till att teamet arbetar effektivt och ser till att teamets resultat, status och framdrift synliggörs.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• är trygg i grunderna inom agilt arbetssätt
• har gedigen erfarenhet som Scrum Master eller agil coach
• har använt KPI:er för att visualisera teamets prestation och kapacitet
• har erfarenhet av att leda team och/eller initiativ tidigare arbetat med teamutveckling och coachning
• har erfarenhet av att arbeta med ramverket SAFe eller liknande ramverk
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har akademisk examen inom systemvetenskap eller inom ett annat tekniskt ämnesområde
• har utbildning specifikt relaterat till agil leverans och agil certifiering
• har erfarenhet av Azure DevOps
• har erfarenhet av att vara scrum master för team som arbetar med utveckling i PEGA-miljö
• har erfarenhet av att leda team som jobbar enligt DevOps-principer.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• ta egna initiativ
• se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder:https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Staffan Arvidsson, enhetschef, 08-408 988340
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9669537