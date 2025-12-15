Erfaren säkerhetsanalytiker
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Datajobb / Vänersborg Visa alla datajobb i Vänersborg
2025-12-15
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Lidköping
, Skara
eller i hela Sverige
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.
Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba som säkerhetsanalytiker på avancerad nivå och samtidigt bidra till samhällsnytta?
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med att identifiera, analysera och utreda avancerade säkerhetsincidenter. Du har flerårig erfarenhet av SOC-arbete och kommer arbeta med att identifiera och utveckla svar på nya hot och attackmönster samt eventuellt erfarenhet av analys av skadlig programvara. Du kommer få arbeta med säkerhetsövervakning, hotanalyser samt sårbarhetshantering tillsammans med andra kompetenta och engagerade grupper inom IT.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Vidareutveckling av operativ säkerhetsförmåga
- Arbeta med sårbarhetsskanning och riskbedömningar
- Arbeta med logginsamling och analys av säkerhetshändelser
- Identifiera och utreda intrång och incidenter
- Bedöma prioritet och risk i ärenden och incidenter
- Medverka i penetrationstester
- Förvaltning av verktyg och system
- Omvärldsbevakning inom området
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Vad erbjuder vi dig?
Inom IT-avdelningen finns det goda utvecklingsmöjligheter inom många olika teknikområden. Du har möjlighet att specialisera dig, och ta ett större ansvar i de delar som du brinner extra mycket för, men även ha en bredd i ditt arbete. Du ingår i en väl sammanhållen arbetsgrupp med kompetenta och engagerade kollegor. Vi jobbar trots geografisk spridning inom landet mycket nära varandra med specialistkompetenser inom olika områden. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med möjligheter till distansarbete del av arbetstiden. Resor inom landet förekommer.
Placeringsort är Vänersborg eller Göteborg.Kvalifikationer
Du har:
- Högskoleutbildning inom IT-området eller motsvarande kunskaper/erfarenheter.
- Flerårig erfarenhet av SOC-arbete.
- Erfarenhet av nätverksdetektion, uppsättning och analys av nätverksloggar.
- Erfarenhet av att utföra incidentanalyser av händelser i infrastruktur och klienter.
- Erfarenhet av digital forensisk analys, intrångsdetektion och hotinformation.
- Mycket goda och certifierade kunskaper inom IT-säkerhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
- Uppbyggnad och vidareutveckling av säkerhetsövervakning.
- Lägesbilder och utarbeta underlag för att mäta säkerhetsövervakningens förmåga över tid.
- Erfarenhet av analys av skadlig kod.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull och har ett flexibelt förhållningssätt. Då IT-avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas behöver du vara öppen för förändringar och trivas med att rollen utvecklas över tid. Att arbeta mot gemensamma mål känns självklart för dig och du trivs med att göra detta tillsammans med dina kollegor. Genom din goda samarbetsförmåga bidrar du till gemenskap i teamet, då du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi även att du har lätt för att ta egna initiativ och har ett genuint driv att vilja lära och utvecklas i ditt arbete.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:884865/
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html.
Här finns information om https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudande.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/10571725/admin/dashboard/.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html
(sakerhetspolisen.se). Även svenskt medborgarskap kan komma att krävas.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Det kan även komma att ingå beredskap eller jourtjänstgöring.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-50310-2025 (2)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsernas IT-avdelning, Enheten för särskilda uppdrag Kontakt
Thomas Tengblad, enhetschef 010-2245414 Jobbnummer
9643503