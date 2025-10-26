Erfaren redovisningskonsult
Om Recma
Recma är företagarens högra hand- en modern redovisningsbyrå som kombinerar personlig rådgivning med smart teknik. Vi arbetar nära våra kunder inom bland annat bygg, transport, mark & anläggning och e-handel. Vår drivkraft är att hjälpa dem växa genom bättre insikt, lönsamhet och struktur. Just nu är vi 5 personer som jobbar här och vi växer och behöver bli fler.
Hos oss är kulturen varm, engagerad och lösningsorienterad. Vi tror på balans mellan effektivitet och omtanke- både för kunder och kollegor.
Om rollen
Vi söker en erfaren redovisningskonsult som vill ta ett helhetsansvar för kundrelationer och redovisning- från löpande bokföring till bokslut och rådgivning. Du blir en nyckelperson i vårt team och får utrymme att påverka hur vi utvecklar våra arbetssätt och digitala flöden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för egna kunduppdrag, inklusive löpande bokföring, moms, avstämningar och bokslut.
Besöka befintliga och blivande kunder
Upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer (aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag).
Proaktiv rådgivning inom ekonomi, skattefrågor och lönsamhetsanalys.
Kontakt med myndigheter, revisorer och andra samarbetspartners.
Delaktig i utvecklingen av bl a byråns processer och kundportal.
Vem är du?
Vi tror att du är strukturerad, noggrann och kommunikativ, med en genuin vilja att hjälpa företagare lyckas. Du trivs i en roll där du får kombinera siffror med rådgivning, och du gillar att arbeta i team där man delar kunskap och stöttar varandra.
Du behöver:
Flera års erfarenhet som redovisningskonsult, gärna på byrå.
Goda kunskaper i Fortnox och Visma eEkonomi / Skatt & Bokslut Pro eller liknande program.
Erfarenhet av kundansvar och självständigt bokslutsarbete.
Erfarenhet av att leda t ex en redovisningsassistent.
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning.
Meriterande: Auktorisation via SRF eller FAR.
Vi erbjuder
En modern arbetsplats med fokus på digitalisering och effektivitet.
Flextid och möjlighet till distansarbete vissa dagar.
Ett litet, sammansvetsat team där du får stort inflytande.
Kontinuerlig kompetensutveckling- vi vill att du växer med oss.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och regelbundna teamaktiviteter.
Lön enligt överenskommelse samt 6 mån provanställning
