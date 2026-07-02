Erfaren Projektingenjör Väg
Geomechanics Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Geomechanics Sweden AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Sveriges infrastruktur? Geomechanics Sweden AB söker nu en erfaren projektingenjör väg till ett spännande uppdrag i Göteborg. Du blir anställd hos Geomechanics Sweden AB och arbetar på plats hos vår kund Trafikverket i Göteborg. Om uppdraget Som projektingenjör kommer du att vara ett nära stöd till projektledaren och bidra till att projekten drivs framåt med hög kvalitet, god struktur och effektiv uppföljning. Du kommer bland annat att arbeta med: stöd till projektledaren i den dagliga projektstyrningen planering, uppföljning och samordning av projekt riskhantering, tidplanering och ekonomisk uppföljning uppföljning av konsulters och entreprenörers leveranser framtagande av beslutsunderlag, rapporter och presentationer deltagande i tekniska möten, byggmöten och samordningsmöten kontakter med interna och externa intressenter arbete enligt Trafikverkets styrande dokument, processer och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, samhällsbyggnad, anläggning eller motsvarande minst fem års erfarenhet som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektkoordinator eller liknande inom väg- eller anläggningsprojekt erfarenhet av riskhantering, projektplanering och ekonomistyrning mycket god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat mycket goda kunskaper i Microsoft Office mycket god svenska i tal och skrift B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av Trafikverkets arbetssätt och administrativa system samt APV-certifiering enligt TDOK 2018:0371 (eller är beredd att genomföra certifieringen). Vem är du? Vi tror att du är en person som: tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad trivs i en roll där teknik, planering och kommunikation går hand i hand vill utvecklas tillsammans med några av Sveriges mest erfarna projektorganisationer. Vi erbjuder Hos Geomechanics Sweden AB får du möjlighet att arbeta i några av Sveriges mest intressanta infrastrukturprojekt tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Vi erbjuder: spännande uppdrag hos Trafikverket och andra ledande beställare goda utvecklingsmöjligheter korta beslutsvägar ett företag där kvalitet, teknik och långsiktiga relationer står i fokus. Ansökan Skicka CV och ett kort personligt brev till: info@geomechanics.se
Märk ansökan: "Erfaren Projektingenjör Väg – Göteborg" Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@geomechanics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Geomechanics Sweden AB
(org.nr 559215-0170)
Annedalsvägen 25 (visa karta
)
168 78 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988909