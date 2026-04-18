Erfaren projektingenjör
2026-04-18
Vi söker nu en erfaren projektingenjör till ett långsiktigt och samhällsviktigt uppdrag inom infrastruktur. Du får möjlighet att arbeta i komplexa vägprojekt och bidra till utvecklingen av framtidens transportlösningar.
Om uppdraget
I rollen som projektingenjör kommer du att vara ett operativt stöd till projektledaren i flera parallella vägprojekt. Projekten befinner sig främst i planläggningsskedet, men även andra faser kan förekomma.
Du arbetar nära projektorganisationen och bidrar till att säkerställa att projekten levereras enligt uppsatta mål avseende tid, kostnad och innehåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Stödja projektledaren i planering, styrning och uppföljning av projekt
Upprätta och följa upp tidplaner och projektbudget
Arbeta med ekonomisk uppföljning, prognoser och fakturahantering
Delta i riskhantering och kvalitetsarbete
Samordna och stödja vid upphandlingar
Bidra till projektets administrativa struktur (möten, dokumentation, rapportering)
Fungera som stöd och bollplank till projektorganisationen
Vid behov agera ställföreträdande projektledarePubliceringsdatum2026-04-18Kravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Universitets- eller högskoleutbildning (minst 180 hp) inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet som projektingenjör inom infrastruktur (väg eller järnväg)
Dokumenterad erfarenhet av:
Tidsplanering
Budget och kalkyl
Riskhantering
Erfarenhet av relevanta system, t.ex.:
MS Project
Projektportalen / C7
Exonaut Risk eller liknande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete enligt större beställarorganisationers processer.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och proaktiv
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Van att arbeta i ett högt tempo med flera parallella uppgifterÖvrig information
Stationeringsort: Göteborg
Distansarbete: Möjligt enligt överenskommelse
Utrustning tillhandahålls av uppdragsgivarenSå ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till info@etoile-nordique.com
och märk mejlet med "Projektingenjör - Infrastruktur".
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9862673