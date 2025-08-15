Erfaren Projektadministratör Stockholm!
Vill du vara med och bidra till framtidens kollektivtrafik i Stockholm? Vi söker nu en erfaren och strukturerad Projektadministratör som vill spela en nyckelroll i ett av stadens största investeringsprojekt.
Om uppdraget:Som projektadministratör blir du spindeln i nätet som får projektet att rulla smidigt. Du kommer ha många kontaktytor och vara ett stöd både internt och externt. Med din känsla för struktur, service och samarbete skapar du ordning och ger projektledningen bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Ditt uppdrag innefattar bland annat:
Dokument- och ärendehantering - planering, mappstruktur, diarieföring och arkivering i system som Avima och EDIT.
Mötesadministration - boka, planera och dokumentera möten samt workshops.
Fakturahantering - kontering och första granskning i Agresso.
Resor och beställningar - resebokningar, IT-beställningar, kontorsmaterial och behörigheter.
On-/Offboarding - hantering av nya och avslutande projektmedlemmar.
Kvalitetsforum - ledande roll i projektets interna kvalitetsarbete.
Informationsspridning - säkerställa att projektmedlemmar är uppdaterade med relevant information.
Vi söker dig som har:
Obligatoriska krav
Godkänd gymnasieexamen.
Minst 5 års erfarenhet som projektadministratör inom områden som kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsplanering, teknik, bygg & anläggning, fordon eller IT.
Minst 5 års erfarenhet av ärende- och dokumenthantering.
Minst 5 års erfarenhet av fakturahantering i Agresso eller liknande.
Meriterande erfarenhet
Projektadministration i offentlig verksamhet.
Arbete i EDIT (Platina) eller liknande dokumenthanteringssystem.
Administration i verktyg som Atlas, Sharepoint eller liknande projektsamarbetsplattformar.
Regelbunden kommunikation på engelska i internationella projekt.
God kommunikativ förmåga
Starkt sinne för struktur och effektivitet
Förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
Självständig och lösningsorienterad
Praktisk information:
Placering: Kungsholmen, med möjlighet till viss distansarbete.
Heltid, 40 timmar/vecka
Start: 8 september 2025
Slut: 31 december 2028 (med möjlighet till förlängning)
Detta är en chans att arbeta i ett projekt med stor samhällsnytta, långsiktighet och spännande utmaningar. Sista ansökningdagen är 2 september men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så tidigt som möjligt!
