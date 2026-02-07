Erfaren platschef? Se hit!
Lundby Bygg & Fastighetsservice AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundby Bygg & Fastighetsservice AB i Göteborg
Vi söker en erfaren och driven platschef som självständigt kan leda och ansvara för byggprojekt från start till mål. Rollen innebär ett övergripande ansvar för produktionen på byggarbetsplatsen, där du säkerställer att projektet drivs enligt tidsplan, budget, kvalitetskrav och säkerhetsföreskrifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen
Ansvara för samordning mellan entreprenörer, leverantörer och övriga projektaktörer
Upprätta och följa produktionstidplan
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och miljökrav enligt projektets kravställning
Genomföra byggmöten och leda arbetsplatsträffar
Vara kontaktperson mot beställare, myndigheter och konsulter
Ansvara för arbetsledning och personal på plats
Hantera ekonomisk uppföljning i samråd med projektledarePubliceringsdatum2026-02-07Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som platschef inom byggbranschen
Dokumenterad erfarenhet av självständigt ansvar i medelstora och större byggprojekt
Relevant utbildning inom byggteknik eller motsvarande yrkeserfarenhet
Goda kunskaper i arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsstyrning
Vana att arbeta i projektstyrningssystem och Office-paketet
God kommunikationsförmåga i tal och skrift, svenska som arbetsspråk är ett kravDina personliga egenskaper
Trygg och engagerad ledare med naturlig pondus
Stark känsla för struktur, planering och uppföljning
Lösningsorienterad och kommunikativ
Hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta självständigt
Förstår vikten av samarbete och trivsel på arbetsplatsen
Körkort och tillgång till bil är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@lbbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundby Bygg & Fastighetsservice AB
(org.nr 559214-2169)
Bror Nilssons Gata 12 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729506