Erfaren Pizzabagare eftersökes
Victoria Pizzeria Skellefteå AB / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
2026-08-01
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Vi söker en erfaren och noggrann bagare till vår pizzeria där kvalitet, service och yrkesskicklighet står i centrum. Som bagare hos oss kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet och vara ansvarig för att förbereda och baka degar till våra pizzor samt säkerställa att övriga arbetsrelaterade uppgifter är genomförda.
Vi söker dig som har tidigare yrkeserfarenhet som bagare, gärna från pizzeria, bageri eller liknande verksamhet där du har arbetat med degberedning, jäsning och bakning i större volymer. Du har god känsla för råvaror, hygien och arbetsflöde i kök och förstår vikten av att arbeta effektivt även under stressiga perioder utan att tumma på kvaliteten.
Som person är du skötsam, ansvarsfull och pålitlig. Du kommer i tid, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi värdesätter att du är noggrann och har öga för detaljer, samtidigt som du är flexibel och kan samarbeta med övrig personal i kök och service. En god arbetsmoral och vilja att göra ett bra jobb varje dag är mycket viktigt för oss.
Vi ser gärna att du är engagerad i ditt yrke och har en stolthet i det du gör. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, är stresstålig och har förmågan att hålla fokus även när det är mycket att göra. Erfarenhet av att arbeta i team är en stor fördel, då vi arbetar nära varandra för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelse.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stabil och trevlig arbetsmiljö där vi värdesätter yrkesskicklighet och samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.
Lön och ersättning sker enligt kollektivavtal.
Är du rätt person för jobbet och vill bli en del av vårt team ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: massoud133@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoria Pizzeria Skellefteå AB
(org.nr 559555-6043)
Kalkbruksgatan 1 (visa karta
)
931 53 SKELLEFTEÅ Jobbnummer
10017880