Erfaren och självgående Plattsättare
2026-04-05
Citybygg Linköping AB är ett växande byggföretag med fokus på hög kvalitet, professionellt bemötande och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar med både privatkunder och företag i regionen och söker nu en erfaren plattsättare som vill stärka vårt team.Arbetsuppgifter
Plattsättning i badrum, kök och andra våtutrymmen
Montering av tätskikt enligt BKRs regler och riktlinjer
Underarbete såsom spackling, avjämning och fallbyggnad
Sättning av kakel och klinker vid både renoveringar och nyproduktion
Planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet självständigt
Kundkontakt och professionellt bemötande på plats
Säkerställa hög finish och noggrannhet i alla moment
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plattsättare
Är BKR-behörig
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har ett starkt kundfokus och ett öga för detaljer
Talar flytande svenska
Har B-körkort
Vi erbjuder
Ett tryggt företag med gott rykte
Varierande arbetsuppgifter och spännande projekt
Möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll
Konkurrenskraftiga villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Skicka CV och personligt brev till oss.
E-post: calle@citybyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citybygg Linköping AB
(org.nr 556935-8673)
Norra Oskarsgatan 12 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838052