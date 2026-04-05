Erfaren och självgående Plattsättare

Citybygg Linköping AB / Murarjobb / Linköping
2026-04-05


Visa alla murarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Citybygg Linköping AB i Linköping

Citybygg Linköping AB är ett växande byggföretag med fokus på hög kvalitet, professionellt bemötande och långsiktiga kundrelationer. Vi arbetar med både privatkunder och företag i regionen och söker nu en erfaren plattsättare som vill stärka vårt team.

Publiceringsdatum
2026-04-05

Arbetsuppgifter
Plattsättning i badrum, kök och andra våtutrymmen
Montering av tätskikt enligt BKRs regler och riktlinjer
Underarbete såsom spackling, avjämning och fallbyggnad
Sättning av kakel och klinker vid både renoveringar och nyproduktion
Planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet självständigt
Kundkontakt och professionellt bemötande på plats
Säkerställa hög finish och noggrannhet i alla moment

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som plattsättare
Är BKR-behörig
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har ett starkt kundfokus och ett öga för detaljer
Talar flytande svenska
Har B-körkort

Vi erbjuder
Ett tryggt företag med gott rykte
Varierande arbetsuppgifter och spännande projekt
Möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll
Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Skicka CV och personligt brev till oss.
E-post: calle@citybyggab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Citybygg Linköping AB (org.nr 556935-8673)
Norra Oskarsgatan 12 (visa karta)
582 73  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9838052

Prenumerera på jobb från Citybygg Linköping AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Citybygg Linköping AB: