Erfaren lokalvårdare

Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn
2025-12-17


Visa alla städarjobb i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Oskarshamnmålare i Oskarshamn

Vi söker lokalvårdare som får anställningstid.

Vi söker en ansvarsfull och noggrann lokalvårdare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
Relevant utbildning inom lokalvård är ett krav
Bosatt i Oskarshamn
Kunna arbeta både dag- och kvällstid
Ålder: 23-40 år

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig
Snabb, effektiv och noggrann
God planeringsförmåga
Kan planera sitt arbete och sina arbetstimmar
Har god kontroll på material och utrustning
Förstår vikten av kundnöjdhet
Arbetar smart och använder förstånd och teknik snarare än enbart fysisk styrka

Skicka ansökan via Mejl.
infö@oskarshamnmalare.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@oskarshamnmalare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oskarshamnmålare
Köpmangatan 8 B Lgh 1302 (visa karta)
572 30  OSKARSHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EM Städ & takvård

Jobbnummer
9650987

Prenumerera på jobb från Oskarshamnmålare

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Oskarshamnmålare: