Erfaren lokalvårdare
Oskarshamnmålare / Städarjobb / Oskarshamn Visa alla städarjobb i Oskarshamn
2025-12-17
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oskarshamnmålare i Oskarshamn
Vi söker lokalvårdare som får anställningstid.
Vi söker en ansvarsfull och noggrann lokalvårdare till vårt team.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
Relevant utbildning inom lokalvård är ett krav
Bosatt i Oskarshamn
Kunna arbeta både dag- och kvällstid
Ålder: 23-40 årDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och pålitlig
Snabb, effektiv och noggrann
God planeringsförmåga
Kan planera sitt arbete och sina arbetstimmar
Har god kontroll på material och utrustning
Förstår vikten av kundnöjdhet
Arbetar smart och använder förstånd och teknik snarare än enbart fysisk styrka
Skicka ansökan via Mejl.
infö@oskarshamnmalare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: info@oskarshamnmalare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamnmålare
Köpmangatan 8 B Lgh 1302 (visa karta
)
572 30 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EM Städ & takvård Jobbnummer
9650987