Erfaren lastare sökes till Stigamo!
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping
2025-11-03
Publiceringsdatum2025-11-03
Vi söker dig med stor erfarenhet av att lasta otympligt gods med motviktstruck.
Arbetsplatsen ligger hos vår kund i Stigamo.
Arbetstiden är dagtid måndag till fredag.
Tjänsten innebär visstid på 6 månader med stor chans till förlängning.
Vi söker dig som kan starta omgående!Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer främst vara på utlastningsavdelningen där motviktstruck är ditt främsta redskap.
Under en arbetsdag kommer du lasta olika typer av pallar.
Det krävs logiskt tänkande då du behöver pussla ihop de olika pallsorterna för att få plats med allt på lastbilen.
Du kommer även behöva ta emot chaufförer samt kontrollera att lastordern stämmer överens med utfall.
Vad vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av att lasta skrymmande gods med hjälp av motviktstruck.
Det är bra om du tidigare har arbetat på inleverans eller lastning där du fått hantera frakthandlingar.
Du behöver gilla högt tempo och ha en vilja att göra ett bra arbete.Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Truckkort B1 och erfarenhet
Meriterande:
Körkort och bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
