Erfaren lagermedarbetare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands Väsby
2026-01-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lagermedarbetare till spännande uppdrag i Upplands Väsby!Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Vår kund är ett väletablerat företag med stark närvaro inom sin bransch och ett stort fokus på logistiklösningar. Här blir du en del av ett engagerat team där effektivitet, kvalitet och trivsel står i centrum. Uppdraget sker via Kraftsam Rekrytering & Bemanning med god möjlighet till övergång i fast anställning hos kund.Om tjänsten
Som lagermedarbetare spelar du en viktig roll i det dagliga logistikflödet. Du ansvarar för hantering av inkommande och utgående varor, orderplock, inventering samt säkerställande av att lagret är organiserat och fungerar smidigt. Tjänsten innebär fysiskt arbete och passar dig som trivs i en aktiv miljö där struktur och noggrannhet är viktiga delar av vardagen.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och att du är en person som gillar att arbeta med kroppen. Du är självgående, har ett öga för detaljer och gillar att bidra till ett gott samarbete i teamet.
Här är några specifika kvalifikationer vi söker:
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort (A+B) och god vana att köra truck
God fysisk form - arbetet innebär tunga lyft
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av orderplock och logistikflöden är meriterande
Du är punktlig, ansvarsfull och har en positiv inställning. Vi värdesätter att du vill bidra till en arbetsplats där samarbete och gemenskap är viktiga hörnstenar.Övrig information
Tjänsten är på heltid. Uppdraget inleds som en bemanningslösning via Kraftsam.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
9690782