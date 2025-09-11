Erfaren konsult | AI & Data | Technology Consulting | Malmö
2025-09-11
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda utvecklingen av AI & Data i Malmöregionen?
Möjligheten
AI & Data är ett snabbt växande och strategiskt prioriterat område inom EY Technology Consulting. Vi söker nu en erfaren ledare som vill ta en nyckelroll i att etablera och utveckla vår affär inom AI & Data i Malmöregionen.
Som erfaren konsult blir du en central aktör i att bygga upp vårt lokala team, stärka kundrelationer och driva affären framåt tillsammans med andra seniora ledare på Malmökontoret. Du kommer att vara med och forma framtidens AI & Data-lösningar för några av marknadens mest spännande aktörer - med fokus på kvalitet, innovation och affärsnytta.
Ansvarsområden
Leda och utveckla AI & Data-teamet i Malmö, med ansvar för både leverans och kompetensutveckling
Bygga och utveckla starka kundrelationer inom framför allt konsument- och energisektorn, men även offentlig sektor
Driva affärsutveckling och försäljning för att stärka AI & Data-erbjudandet i regionen
Säkerställa framgångsrik leverans och skalning av AI & Data-initiativ, från strategi till implementering
Vara delaktig i AI & Data Sverige ledningsgruppen och tillsammans med övriga i ledningsgruppen fortsätta att utveckla AI & Data-verksamheten i Sverige
Bidra till EY:s nationella och globala AI-satsningar genom erfarenhetsutbyte och best practices
Färdigheter och egenskaper för framgång
Vi söker dig som har:
8-15 års arbetslivserfarenhet inom AI & Data, med fokus på leverans, skalning och förvaltning
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling och försäljning i ledande konsultroller
Förmåga att bygga team, coacha medarbetare och skapa engagemang
God kommunikativ förmåga på engelska. (Svenska är meriterande men inte ett krav.)
Gärna branscherfarenhet från konsument-, energi-, eller offentlig sektor
En masterutbildning med goda akademiska meriter eller motsvarande är ett plus
Egenskaper för att lyckas i rollen
Som person är du ambitiös och målinriktad och vill gärna arbeta med spännande och utmanande arbetsuppgifter i en framgångsrik konsultmiljö. Du trivs i att utvecklas tillsammans med människor och team som är engagerade. Vidare har du förmågan att bygga nätverk och relationer. Vi ser även att du är passionerad för AI & Data, och vill vara med och accelerera våra kunders resa mot datadrivna organisationer.
Vad EY erbjuder dig
På EY hjälper vi dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompentens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här Careers at EY | EY - Global.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 1 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten kontakta Fredrik Sannergren på Fredrik.Sannergren@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Arbetsgivare Ernst & Young AB
