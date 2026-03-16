Erfaren kock lunch / a la carte
2026-03-16
Lekhyttans Kök är en unik vägrestaurang då all mat lagas hos oss från grunden.
Vi erbjuder frukostmackor, hembakat fika , lunch , a la carte och catering 7 dagar i veckan .
Inför säsongen 2026 söker vi nu 2 kockar för att arbeta ihop med oss i köket. Du behöver kunna arbeta självständigt likväl i grupp.
Du behöver behärska tillagning av svensk husmanskost från grunden
Svenska språket är ett krav för att kunna klara av arbetet hos oss
Vi är ett litet team som hjälps åt och arbetet är varierande och utmanande.
Vi har en fast a la carte meny samt en veckomeny med dagens lunch ( 3 olika) som varierar vecka till vecka. Vi håller hög standard på vår mat.
Här på Lekhyttans går det ofta från noll till hundra på några minuter så för att passa in hos oss krävs det att du är stresstålig, effektiv och noggrann.
Arbetet innefattar tillagning och prepp för både lunch och a la carte. Salladsberedning och bakning hör till de dagliga rutinerna.
Vi jobbar vardagar, helger och såväl förmiddag och eftermiddagspass dock inga sena kvällar då vi stänger senast kl 19
Det går mycket smidigt att pendla hit med kollektivtrafik både från Örebro och Karlskoga.
Vi är glada, trevliga och positiva. Med skratt och leende blir jobbet roligare för alla .
Låter det kul och intressant?
Välkommen att skicka in din ansökan till tiina@lekhyttekiosken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: tiina@lekhyttekiosken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekhyttans Kök och Kiosk HB
Lekhyttan längs E18 (visa karta
)
719 93 VINTROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekhyttans Kök Och Kiosk Handelsbolag Kontakt
Tiina Johansson tiina@lekhyttekiosken.se 0703240750 Jobbnummer
9800995