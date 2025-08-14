Erfaren HSE-Partner
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. Våra 40.000 medarbetare över 13 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra tre affärsområden för smarta nät, förnyelsebar energi och kundlösningar.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.
Om rollen
Som HSE-Partner får du en avgörande roll i att utveckla och driva vårt systematiska arbetsmiljöarbete i nära samarbete med chefer, ledningsgrupper och verksamhetens centrala funktioner. Ditt uppdrag sträcker sig bortom det operativa och specialiserade - hos oss värdesätter vi din förmåga att skapa riktning, bygga förtroende och påverka beslut på såväl strategisk som taktisk nivå.
Du kommer att:
Ta ägarskap för att utveckla och förankra HSE-strategier i hela organisationen
Vara drivande i att etablera och vidareutveckla vår säkerhetskultur, med fokus på proaktivt lärande och kontinuerliga förbättringar
Stötta och coacha chefer samt agera bollplank åt ledningen i frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö
Leda och facilitera forum, workshops och tvärfunktionella initiativ på koncernnivå
Vara en förebild för mod, öppenhet och samarbete - och samtidigt utmana verksamheten att ta nästa steg
Utveckla och följa upp ledningssystem, rutiner och revisioner, gärna med digitala lösningar
Verka för regelefterlevnad och säkerställa att vi lever som vi lär, både internt och tillsammans med externa partners
Dina erfarenheter
Dina erfarenheter inkluderar flera års erfarenhet av att leda arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i komplexa, matrisstyrda organisationer, gärna från energisektorn, industri eller liknande. Du har genuin förmåga att påverka på strategisk nivå och en fallenhet för informellt ledarskap samt är van vid att att facilitera förändringsprocesser och arbeta nära ledningsgrupp och chefer. Du har även god kännedom om ISO45001 och gärna ISO14001 samt erfarenhet av incidenthantering, supply management och revisioner. Vi söker dig som har intresse för beteendevetenskap, teknik och data och hur det kan användas för att exempelvis utveckla positiv säkerhetskultur och effektiva arbetssätt. Erfarenhet av BBS är meriterande. Din kommunikativa styrka gör att du är pedagogisk, tydlig och inger förtroende i hela organisationen.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning och är trygg i att utmana och driva förändring på ett inkluderande sätt, med förmåga att skapa samsyn och engagemang även när intressen krockar. Som person kombinerar du strategiskt tänkande med handlingskraft, är ödmjuk men står fast i det som är rätt. Du trivs med att arbeta i en miljö där nytänkande och empati går hand i hand.
Hur är det hos oss?
Din närmsta chef, Linda Westman har en tillgänglig och positiv ledarstil. Linda, tillsammans med teamet, har skapat en kultur där alla känner sig välkomna att komma fram och diskutera frågor eller utmaningar. Avdelningen består av hängivna kollegor inom arbetsmiljö och miljö (på de fyra orterna Malmö, Stockholm, Norrköping och Örebro), som ser fram emot att komplettera teamet.
Här kommer du till en arbetsplats där det finns ett genuint engagemang för arbetsmiljö och där det finns utrymme att göra skillnad. Vi tror på kraften i det gemensamma, och på att små förändringar kan leda till stora resultat - särskilt när vi gör dem tillsammans. För oss är tron på Vision0 på riktigt och steg för steg hjälper vi både oss och branschen i den riktningen genom ständiga förbättringar och insikter.
Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Ett giltigt B-körkort är krav.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle där vi inte skador oss eller bli sjuka av jobbet! Sista ansökningsdag är 28 augusti. Ersättning
