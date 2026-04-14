Erfaren Hr-specialist inom rekrytering
Vill du arbeta med kompetensbaserad rekrytering, chefsstöd och kandidatupplevelse på en myndighet som är i en spännande digital utvecklingsfas? Har du några års erfarenhet av rekrytering samt har en vilja att både samarbeta med andra och självständigt driva egna processer, så kan du vara den vi söker. Ta chansen att påverka och var med oss i att göra samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som senior HR-specialist är du ett konsultativt stöd till våra chefer och stöttar dem genom hela rekryteringsprocessen. Chefernas och verksamhetens behov är utgångspunkten när du planerar, leder och genomför rekryteringsuppdrag från start till mål. Du planerar självständigt din arbetsdag och driver processer både själv och tillsammans med kollegor. I rollen har du många kontaktytor både internt och externt. Vi arbetar kompetensbaserat och strukturerat i en evidensbaserad rekryteringsprocess. Eventuellt kommer du även utföra säkerhetsprövningar i din roll hos oss.
På kompetensförsörjningsenheten är vi ungefär 50 Hr-specialister inom rekrytering och vi är uppdelade i 3 sektioner som ansvarar för rekrytering inom olika verksamhetsområden. Varje sektion arbetar tillsammans i arbetsgrupper/ team och stöttar varandra samt utbyter erfarenheter i det dagliga arbetet. Som Hr-specialist inom rekrytering hos oss har du hela Sverige som ditt arbetsfält vilket innebär att intervjuer huvudsakligen genomförs digitalt via Teams, samt att resor i begränsad omfattning kan förekomma i rollen. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid. Din placering kommer att vara i antingen Sundbyberg, Göteborg eller Malmö.
HR-avdelningen levererar tjänster till både Skatteverket och Kronofogden och består av flera enheter med medarbetare i Malmö, Göteborg, Sundbyberg och Östersund. På HR-avdelningen arbetar cirka 170 anställda.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
Vara trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
Ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar och anpassar dig till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar och kommunicerar samt löser eventuella motsättningar på ett konstruktivt sätt
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
Kommunicera på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
Kan hantera och analysera informationsflöden, se samband och mönster samt avgränsa och förmedla information vidare
Du ska även ha:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 p) som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
minst fyra års aktuell erfarenhet av att arbeta med rekrytering till varierande roller som din huvudsysselsättning
aktuell erfarenhet och kunskap om kompetensbaserad rekryteringsmetodik
Det är önskvärt om du har aktuell erfarenhet av rekrytering på statlig myndighet, erfarenhet av att arbeta med arbetspsykologiska tester, aktuell erfarenhet av chefsrekryteringar samt aktuell erfarenhet av search via Linkedin Recruiter.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Solna (visa karta
)
171 94 SOLNA Arbetsplats
Kompetensförsörjningsenheten Kontakt
Anna-Stina Carlsson, ST anna-stina.carlsson@skatteverket.se 010-5749672
9853723