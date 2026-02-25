Erfaren Grävmaskinist Sökes
2026-02-25
Erfaren grävmaskinist sökes för varierande och spännande uppdrag
Är du en erfaren och engagerad grävmaskinist som söker nya utmaningar inom spännande och varierande projekt? HR Resursen på västkusten söker nu en skicklig maskinförare till en av våra samarbetspartners. Här får du chansen att bli en viktig del av ett team med högt engagemang och bred kompetens.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som grävmaskinist kommer du att arbeta med olika uppdrag åt våra större beställare. Du spelar en nyckelroll i projekten där noggrannhet, ansvar och kvalitet står i fokus. Arbetet är varierande och kan även innebära anläggningsarbete utanför maskinen.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö, kollektivavtal, möjligheter till kompetensutveckling samt arbetsuppgifter som både utmanar och utvecklar dig.
Vi söker dig som har:
Yrkesbevis som grävmaskinist
B-körkort
Erfarenhet av grävmaskiner och anläggningsarbeten
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Positiv inställning och god samarbetsförmåga
Meriterande:
BE-körkort
Erfarenhet av snöröjning
Kunskaper inom maskinstyrning
Erfarenhet av skruvning och underhåll av tunga fordon
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV till isabelle.wingard@hr-resursen.com
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske få välkomna dig som vår nästa kollega!
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: isabelle.wingard@hr-resursen.com
Detta är ett heltidsjobb.
HR Resursen på västkusten AB (org.nr 559400-1413), http://hr-resursen.com
För detta jobb krävs körkort.
Isabelle Wingård
isabelle.wingard@hr-resursen.com
0703677544
9762113