Erfaren flygspeditör med ledaregenskaper sökes!
Posti Logistics Staffing AB / Speditörsjobb / Göteborg Visa alla speditörsjobb i Göteborg
Dina arbetsuppgifter
Vill du ta nästa steg i din karriär inom flyglogistik? Vi söker nu en engagerad och strukturerad Teamleader inom flygspedition till ett uppdrag hos kund i Göteborg. I denna roll kombinerar du operativt arbete med ledarskap och får ett övergripande ansvar för teamets leveranser, kvalitet och utveckling.
Som Teamleader ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom flygspeditionen samt säkerställa effektiva och kvalitativa transportlösningar. Du är en förebild i det operativa arbetet och stöttar teamet i komplexa ärenden, samtidigt som du driver förbättringsarbete och säkerställer att processer följs.Dina arbetsuppgifter
• Leda, coacha och utveckla teamet inom flygspedition
• Fördela och följa upp det dagliga arbetet
• Övergripande ansvar för hantering och koordinering av flygtransporter
• Säkerställa korrekt bokning, uppföljning och övervakning av sändningar
• Ansvara för kunddialog och relationer med flygbolag, agenter och samarbetspartners
• Säkerställa korrekt upprättande och kontroll av transportdokument
• Följa upp KPI:er, kvalitet och leveransprecision
• Driva förbättringsarbete och effektivisering av rutiner och processer
• Hantera eskaleringar, avvikelser och förseningar
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Vi söker dig som:
• Erfarenhet av flygfrakt eller internationell spedition
• Är van att arbeta självständigt och ta stort eget ansvar
• Är stresstålig, noggrann och serviceinriktad
• Har god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
• Har god systemvana, önskvärt av Cargowise.
Är detta ett uppdrag som matchar din kompetens? Välkommen att skicka in din ansökan - urval sker löpande.
