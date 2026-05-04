Erfaren Floor Manager | ManpowerGroup | Stockholm
2026-05-04
Är du en serviceinriktad och strukturerad person med erfarenhet av facility management och kontorsdrift? Nu söker Manpower en Floor Manager till ett konsultuppdrag hos ManpowerGroup. Rollen är kontorsbaserad och passar dig som trivs med att ta ansvar för den dagliga driften och skapa en professionell och välkomnande arbetsmiljö för både medarbetare och besökare. Här får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära interna funktioner. Välkommen med din ansökan!
Ort: Solna, Stockholm
Start: Mitten av juni
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 07.30-16.30
Fredag: 07.30-15.30
Om jobbet som Kontorsansvarig / Floor Manager
Som kontorsansvarig hos Manpower, ute hos vår kund ManpowerGroup, ansvarar du för den dagliga driften av kontoret och säkerställer en hög kvalitet i både kund- och medarbetarupplevelsen. Rollen är bred och varierad med både operativa och administrativa arbetsuppgifter.
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor och leverantörer och är en viktig kontaktpunkt i den dagliga verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för den dagliga driften på kontoret
Säkerställa hög kvalitet i kund- och medarbetarupplevelsen
Bistå i obemannad reception
Post- och pakethantering
Administration av passerkort och personliga skåp
Ansvar för kaffemaskiner, pentryn och ordning i gemensamma ytor
Beställning av förbrukningsvaror, mat, fika och frukt
Kontakt och beställning av catering
Hantering av felanmälningar och löpande kontorsärenden
Utföra enklare ommöbleringar
Vara behjälplig med enklare uppgifter som uppstår i den dagliga verksamheten
Den vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av facility management och som trivs i en serviceinriktad roll med stort eget ansvar. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och säkerställer att kontoret fungerar smidigt i vardagen.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av facility management sedan tidigare i en liknande roll
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
9890443