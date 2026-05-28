Vårdplatskoordinator till psykiatriska slutenvården och akutenheten
2026-05-28
Nu söker vi en vårdplatskoordinator med ett utökat uppdrag till psykiatriska akutenheten och slutenvården. Ett utvecklande och varierat uppdrag där du får en nyckelroll i att förbättra både patientflöden och administrativa processer inom psykiatrisk slutenvård. I tjänsten arbetar du kontorstid och arbetar med flexavtal.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Linköping erbjuder psykiatrisk och beroendemedicinsk specialistvård och har cirka 300 medarbetare. Vi bedriver verksamhet inom slutenvård, akutenhet, öppenvård och beroendevård och har ett nära samarbete med forskning vid Linköpings universitet. Vi är samlade i ett modernt psykiatrihus som skapar goda förutsättningar för samverkan och utveckling. Vår storlek och vårt breda uppdrag är vår styrka - hos oss finns möjligheter att både bredda och fördjupa din kompetens.
Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Som vårdplatskoordinator är du en central funktion i verksamheten - en "spindel i nätet" med ansvar för att skapa ett effektivt och patientsäkert flöde genom vården.
Ditt uppdrag omfattar både koordination av vårdplatser och patientflöden samt administrativa och ekonominära uppgifter kopplade till verksamheten.
I rollen ingår att:
• Samordna och driva arbetet kring vårdplatser och patientflöden inom slutenvården.
• Aktivt planera inflödet av patienter i dialog med akutenheten, jourlinje, avdelningsläkare och vårdenhetschefer.
• Delta i möten och bidra till att säkerställa rätt vårdnivå och patientsäker vård.
• Arbeta proaktivt och identifiera förbättringsområden i flöden och arbetssätt.
• Vid behov arbeta kliniskt eller med verksamhetsutveckling.
Utökat ansvar inom administration och ekonomi:
• Vara delaktig i arbete med fakturaunderlag kopplat till exempelvis RF och LVM, inklusive förståelse för vårdflöden och debitering.
• Bidra till struktur, rutiner och utveckling inom uppdraget.
Rollen innebär en kombination av operativt arbete nära vården och ett mer strukturerande och utvecklande ansvar.
Arbetsgrupp
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, dietist och vårdadministratörer.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska, skötare eller sjuksköterska.
• Har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller beroendevård.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av koordinerande roller eller vårdplatsarbete.
• Vana av administrativa system och ekonomirelaterade arbetsuppgifter.
• Förståelse för vårdflöden och ersättningssystem.
För att trivas och lyckas i rollen är du:
• Strukturerad och ansvarstagande.
• Stabil och trygg i stressade situationer.
• Beslutsför och handlingskraftig.
• Flexibel och lösningsorienterad.
• Kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika professioner.
• Ledaregenskaper.
• Erfarenhet av ekonomiska uppdrag.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Kontakt
vårdenhetschef
Jonas Algebrant jonas.algebrant@regionostergotland.se 072-4546230 Jobbnummer
9933788