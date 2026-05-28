Enhetschef till gruppbostad socialpsykiatri, avdelning för Funktionsstöd
Gällivare kommun / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gällivare
2026-05-28
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-28Beskrivning av verksamheten
Vill du vara en del av en verksamhet som gör verklig skillnad i människors liv?
Avdelningen för Funktionsstöd inom socialtjänsten erbjuder stöd och service till både vuxna och barn/ungdomar. Här arbetar vi för att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle.
Den aktuella tjänsten har ansvar för våra två gruppbostäder inom socialpsykiatri, Malmbacken och Strandvillan. Verksamheterna erbjuder bostad med särskild service för personer som behöver omfattande stöd i vardagen. Boendepersonalen arbetar tillsammans med de boende för att skapa trygghet, delaktighet och förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt utifrån varje individs behov och förmåga. Arbetet utgår från ESL-pedagogiken (Ett självständigt liv), med fokus på att stärka sociala färdigheter, struktur i vardagen och individens egen utveckling.
Du är direkt underställd avdelningschef och din fysiska arbetsplats är på Vändpunkten tillsammans med dina övriga enhetschefskollegor.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du en nyckelroll i vår organisation. Arbetet innebär att du har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar utifrån budgetramar och delegation. Du ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar mot tydliga mål som är fastställda av socialnämnden. Planering, styrning och uppföljning sker efter gällande direktiv och riktlinjer för att säkerställa kvalitet och resultat.
Du blir en del av avdelningens ledningsgrupp och arbetar nära andra chefer och medarbetare för att skapa framgångsrika lösningar. Med stöd av erfarna pedagoger, administratörer och kommunövergripande funktioner får du de bästa förutsättningarna att lyckas. Du leder och utvecklar verksamheten för att uppnå hög kvalitet och arbetar utifrån ett brukarfokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning med erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning, gärna inom socialpsykiatri, psykisk ohälsa eller liknande verksamhet. Eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina styrkor är:
Ett engagerat och resultatinriktat ledarskap.
Förmåga att tänka strategiskt och se helheten.
En positiv inställning och en lösningsfokuserad arbetsmetod.
Du är trygg i din kommunikation och skicklig på att skapa förtroendefulla relationer utifrån ett verksamhetsnära ledarskap. Att bidra till en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö är en självklarhet för dig. I uppdraget förväntas det att du har kunskap eller kännedom om den lagstiftning som styr verksamheten. Du uppskattar utmaningar och att leda i förändring samt att du är bekväm med att fatta beslut. Vi förutsätter att du har goda datorkunskaper eftersom vi använder olika digitala verksamhetssystem liksom goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdsförmån
Friskvårdstimme
Trivselpeng
Medlemskap i GKFF
Möjlighet till semesterväxling
Ledarskapsutvecklingsprogram
Här kan du läsa mer och Gällivare kommun som arbetsgivare: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-Anställningstyp/arbetstider
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med flextidsavtal. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas - ange gärna ditt löneanspråk i ansökan.
Tillträde/ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Upplysningar
Avdelningschef Mikael Bergdahl tel: 076-771 81 38
Fackliga företrädare
Vision javascript:void(0)
Ledarna
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9933794